Humingi ng pang-unawa sa publiko ang Office of Transportation Cooperative (OTC) kung sakaling mahirapan ang publiko sa kanilang pagsakay sa Enero kapag hindi na nakapagbiyahe ang mga jeepney na hindi nag-consolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program ng gobyerno.

Bagamat tiniyak na ng Department of Transportation (DOTr) at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na hindi magkakaroon ng transport crisis sa Enero, sinabi ni OTC Chairman Ferdinand Ortega na posibleng mapilitan ang mga commuter na sumakay sa taxi o transport network vehicle service (TNVS) kung saan mas mahal ang pamasahe kumpara sa nakasanayan nilang jeepney.

“Yung difference medyo parang sasaluhin muna ng ating passengers, and we know that, kaya po rest assured pabibilisin namin (yung pagbibigay ng special permit) para eventually, we will not feel that difference for a very long time,” wika ni Ortega.

Ang OTC ang umaasikaso sa consolidation ng mga traditional jeepney kung saan umabot na sa 100 grupo ang lumagda sa undertaking na magbubuo ng kooperatiba upang makasunod sa requirement ng consolidation.

Matatapos na sa Disyembre 31 ang deadline sa consolidation pero may ilang ruta ang binigyan ng extension hanggang Enero 31, 2024.

Nauna rito ay nanindigan ang DOTr na hindi magkakaroon ng transport crisis dahil sa “National Capital Region alone, all major routes or thoroughfares are being operated by consolidated transport groups; while secondary routes without consolidated entities will be served by other modes of public transport.”

Kinastigo naman ng mga transport group ang pahayag ng DOTr dahil nangangahulugan na pati mga tricycle ay tatapikin para maghatid ng pasahero sa malalayong lugar.

Sinabi naman ni LTFRB Board Member Mercy Leynes na kung ayaw ng mga pasahero na magastusan ng malaki ay puwede naman silang maghintay sa mga bus o maliligaw na jeep sa kanilang patutunguhan.

“Not necessarily higher pamasahe. Kung halimbawang ayaw naman nilang mag-taxi, meron at merong jeep na galing sa ibang ruta na dadaan dun o city bus route or perhaps other modes like the railways,” katuwiran pa niya.