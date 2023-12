Shastaloo, Righteous Ruby hihirit bago matapos 2023

NAKATAKDANG magtuos ang dalawang tigasing kabayo na sina Shastaloo at Righteous Ruby sa magaganap na 2023 Philracom – Imported/Local Challenge Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Linggo.

Inaasahang bakbakan ang masisilayan ng mga karerista sa paghaharap nina Shastaloo at Righteous Ruby sa distansiyang 1,800 metro na pakakawalan sa unang karera.

Pakay ni Shastaloo na ikadena ang pangalawang sunod na panalo ngayong buwan matapos sikwatin ang korona sa 9th Pasay City Former OIC Mayor Eduardo Calixto Memorial Cup race nakaraan lamang.

Nakalaan ang P1M guaranteed prize, makakatagisan ng bilis nina Shastaloo at Rigteous Ruby sina Senshi Spirit, In The Zone, Treasure Hunting at Bombay Nights.

Hahamigin ng unang kabayong tatawid sa meta ang P600,000, mapupunta sa second placer ang P225,000 habang P125,000 at P50,000 sa third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

Sasakyan ni John Paul Guce si Shastaloo habang star jocket Jeffril Tagulao Zarate ang rerenda kay Righteous Ruby.

(Elech Dawa)