Romero, Camay, Cruz inimbita sa ibang bansa

INIMBITA para mag-training sa ibang bansa ang tatlong manlalaro ng AMA University na sina Eriz Romero, Christian Camay at Ado Cruz.

Sabay tryout na din kaya inaasikaso na ang mga kondisyon para kung payagan sila ng kanilang eskuwelahang AMA, ito ay magandang senyales na nakikita ang kanilang potensiyal.

**

Dinumog ng mga bagong mukha ang Junior MPBL Mandaluyong Microsmith Basketball Team tryout para sa mga nasabing koponan sa dibisyon na 14-Under (born 2010 pababa) 16-Under (born 2008 pababa) at 18-Under (born 2006 pababa).

Umabot sa halos 1,000 mga bata ang sumubok at nagpakita ng kanilang mga galing at kakayahan sa paglalaro ng basketball.

Ang bawat dibisyon ay binubuo ng 25 manlalaro. Lima ay dapat residente ng Mandaluyong at 20 naman kahit hindi residente ng Mandaluyong city.

Ang pa-tryout na inorganisa ng inyong lingkod ay hindi lang para sa Junior MPBL na liga, ang mga koponan na mabubuo ay maglalaro din sa mga kilalang liga katulad ng UBL, City Hoops, Gotskills, NYBL, NBL, Chachago at PSL Developmental Leagues.

Kasama ko na mga coaches na gagabay at maghuhubog sa mga skills ng mga mapapasama sa line up sina Benjie Diswe, Gener Lajoy, Alvin Grey, Yong Catequista at Eriz Romero.