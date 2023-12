Rhenz Abando matindi bagsak ng likod sa laro kontra Goyan

NAGTAMO ng maraming pinsala ang Filipino import na si Rhenz Abando kasunod ng nakakatakot na pagkabagsak nito sa laban ng Anyang Jung Kwan Jang kontra Goyan Sono sa Korean Basketball League noong Huwebes.

Nagtamo si Abando ng concussion, sprained wrist at fractures sa kanyang ikatlo at ikaapat na lumbar vertebrae at inaasahan na magbabagong taon sa ospital.

Unang sinubukan ng Gilas stalwart na maisagawa ang follow-up shot ngunit naharangan ito habang nasa ere at nawalan ng balanse matapos na tumama sa tatlong kalaban na naging dahilan upang bumagsak na plakda sa kanyang likod.

Dahil dito ay dumaranas ngayon ng maraming bali si Rhenz sa gulugod at concussion sa ilang parte dahil sa masamang pagkahulog.

Mistulang katapusan sa isang malaking 2023 na nais ni Rhenz dahil dumanas siya ng maraming pinsala sa pagkatalo ng reigning Korean Basketball League champion Anyang KGC kontra sa Goyang Sono.

Iniulat din na nagtamo si Abando ng bali sa daliri at spinal fractures.

Isang natural na high-flyer sa court, si Abando ay bumagsak nang masama sa 4:24-mark ng ikalawang frame at patihayang lumagapak matapos ang isang mid-air collision kay Goyang import Chinanu Onuaku.

Dahil dito, nagkaroon ng concussion, sprained wrist, at fractures ang Gilas Pilipinas standout sa kanyang ikatlo at ikaapat na lumbar vertebrae na kabilang sa pinakamalaking buto sa gulugod ng tao.

Depende sa karagdagang ulat sa susunod na linggo, si Abando, na nagpapagaling na ngayon sa isang Korean hospital, ay hindi maipagtanggol ang kanyang KBL Slam Dunk title at nakatakdang makaligtaan ang kabuuan ng All-Star Weekend ng liga habang nagpapatuloy ang kanyang paggaling.

Nakatakdang lumaban si Abando sa 2024 dunk contest laban sa mga katulad ng kapwa Pilipinong import ng KBL na si Justin Gutang.

Sa humigit-kumulang 25 minutong aksyon bawat laro sa 26 outings para sa seventh-seeded na Anyang (10-16), si Abando ay may average na 9.5 puntos, 4.6 rebounds at isang assist.

Nakaranas din Ang Anyang ng 81-85 pagkatalo sa Goyang – ang ikalimang sunod na pagkatalo nito sa KBL

(Lito Oredo)