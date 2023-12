Maraming bumulaga sa pagnenegosyo ngayong 2023 at sampu rito ang pinaka-tumatak sa mga Pinoy.

10. SC sang-ayon na nagmalabis ang BSP sa pagpapasara ng AMA Rural Bank

Marami nang napasarang mga bangko ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Bago ang desisyon ng SC nitong 2023 na nagpower trip ang BSP sa pagpapasara ng AMA Rural Bank, isang beses pa lamang ito inutusang muling buksan ang napasara na at ito ang sa kaso ng Banco Filipino nung 1991 nang inutos ng SC na muling ito. Sa kabila ng desisyong naguutos na muling buksan ang AMA Rural Bank, nananatili pa rin itong sarado.

9. Piso mas kalmado

Nagsimula ang taong 2023 na nasa P55 ang palitan ng piso laban sa dolyar. Humina ito nung Hunyo at nalaglag sa P56 at nagbanta pang mag P57 hanggang nung Oktubre. Nang dumadami na ang padalang pera ng mga OFWs, muli humupa ang paghina nito at bumalik na muli sa P55.

8. P5.768 trilyong budget ng pamahalaan

Walang mga mambabatas na nagbubusisi ng budget ng pamahalaan maliban sa iilan kaya mabilis itong pumasa sa kamara. Kung hindi dahil sa Makabayan bloc, hindi mapupuna ang P125 milyon confidential fund ni Vice President Sara Duterte na ginastos lamang sa loob ng 11 araw nung 2023.

7. P14.5 trilyong utang ng pamahalaan

Umabot na sa P14.48 trilyon na ang utang ng pamahalaan. Kung paghahatian ito ng 115 milyong Pinoy, tig P129,913 ang kailangang bunuing pambayad ng bawat isa, matanda man o sanggol. Tiyak na lalaki pa ito dahil parating mas malaki ang ginagastos ng pamahalaan kaysa nakokolekta mula sa mga buwis, taripa, at fees and charges.

6. DOF naglalatag ng 8 bagong mga buwis kasama sa online shopping

Naglalatag ang Department of Finance ng 8 bagong mga buwis para madagdagan ang koleksyon ng pamahalaan. Pinakamalaki ang inaasahang makukubra sa excise tax sa sweetened beverages at junk food na magpapamahal sa presyo ng mga ito, susunod ang value added tax sa digital service providers.

5. Rehabilitasyon ng NAIA

Nagsumite ng unsolicited proposal ang consortium na binubuo ng pinakamayayamang negosyante sa bansa para sa rehabilitation ng Ninoy Aquino International Airport. Handa ang consortium magbigay agad ng P57 bilyon para sa proyekto na gagawin nito sa loob ng 25 taon sa halagang P267 bilyon. Tinanggihan ito ng pamahalaan na nais ng mas murang halaga at mas maiksing panahon. Apat na ang nagsumite ng bids na binuksan lamang ngayong Disyembre.

4. Ang pagbabalik ng mga oligarchs

Nangamba ang mga malalaking negosyante nung panahon ng dating Pangulong Duterte na pinagbantaan pang tatanggalan ng prangkisa. Ngayon, back with a vengeance na ang mga muntik muntikan nang mawalan ng prangkisa.

3. Inflation

Nakabubutas bulsa ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin o inflation ngayong taon. Umabot pa ito sa 8.7% nung Enero na pinakamataas mula November 2008. Bukod sa mas mahal ang mga pagkain, nagmahal din ang presyo ng mga produktong petrolyo kasunod ng pagtaas ng mga pasahe.

2. Phaseout ng mga traditional jeepney

Kahit pa tawagin itong modernisasyon, phase out ng mga traditional na jeep ang kahahantungan ng PUV Modernization program na panahon pa ni dating Pangulong Duterte sinusulong. Nag transport strike ang ilang grupo na nanganganib mawalan ng trabaho sa Enero.

1. Price cap sa bigas na P41 at P45

Nagulat ultimo ang mga economic managers ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nang nagdeklara ito ng price ceiling sa bigas na P41 para sa regular milled rice at P45 para sa well milled rice. Ito ang kaunaunahang pagkakataong nagkaroon ng price cap sa bigas ang bansa simula pa nung administrasyon ng yumaong Panulong Cory Aquino. (Eileen Mencias)