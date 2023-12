Ginugunita ng Simbahan ang Pista ng Banal na Mag-anak tuwing Linggo kasunod ng Pasko sa paniniwala na kay HesuKristo nababanaag ang misyon at bokasyon ng pamilya.

Turo ng Iglesya, angkop na gunitain ang Pista ni Hesus, Maria at Jose sa panahon ng Kapaskuhan upang mabigyang-diin ang kahalagahan ng pagsasama ng mag-anak sapagkat niloob ng Ama na maging bahagi ng Pamilya ng Sangkatauhan ang Kanyang Bugtong na Anak.

Giit ng Simbahan, sa pamamagitan ni Hesus na ating ‘Kapatid’ naging kapamilya tayo ng Diyos: “Jesus Our Savior, a descendant of the Patriarch Abraham was born in Bethlehem and became an integral part of a domestic family in Nazareth to unite all humankind as one. Our Lord, by his coming among us, has united all who follow him as one family of love, to promote the reality of a wider and more inclusive family- the family of God!”

Nang dumating sa mundo ang Manunubos, niloob ng Diyos na isilang Siya sa isang normal na pamilya. Nabuhay sa isang pangkaraniwang lugar at sitwasyon ang ating Tagapagligtas. Sa paglipas ng panahon ayon sa Ebanghelyo, lumaki ang batang si Hesus, “lumakas at napuspos ng karunungan at biyaya ng Diyos.” (Cfr. Lucas 22: 2-49). Kay’s kumbinsido ang Simbahan: “Jesus Christ reveals the mystery and vocation of the family.”

Ani Pope Francis, “Children’s growth is a great joy for the family. They are destined to grow and become strong to acquire knowledge and receive the grace of God, just as what happened to Jesus. He is truly one of us; the Son of God becomes a child, agrees to grow, to become strong; he is filled with knowledge and the grace of God is upon him.” Hindi lang kalooban ng Diyos na magsama-sama ang pamilya, hangad rin Niya na lumago ang bawat miyembro sa kabanalan!

Ito ayon sa Santo Papa ang plano ng Diyos para sa lahat ng pamilya, higit sa lahat para sa mga kabataan. Ito ang misyon ng mga magulang sa kanilang mga anak na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon: “To create conditions favorable to the harmonious and full growth of their children, so they may live a good life, worthy of God and constructive for the society.” Sama-samang nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos ang bawa’t kasapi ng ating pamilya.

Diin ng Simbahan: “This is what is should be; what every decent person dreams of. This is what God wants every family to be. Unfortunately, in our days, in far too many cases this is not the reality. The dream of our hearts, the plan of God has been shattered by selfishness, unfaithfulness, jealousy, pride, irresponsibility. With immense sorrow, many see their family as a ‘Paradise Lost.’” Napakahalaga ayon kay Pope Francis ng sama-samang pagtalima ng mag-anak sa Diyos.

Giit ni Pope Francis, “the family therefore is a place of discernment, where we learn to recognize God’s plan for our lives and to embrace it with trust.” Tanglaw at gabay ang bawat pamilya sa kadilimang bumabalot ngayong sa daigdig. Hangad ng Papa na sikapin ng bawa’t miyembro ng pamilya na maibahagi ang Ebanghelyo bilang Mabuiting Balita sa mga mag-asawa para sa kapakanan at kinabukasan ng kanilang mga supling.

Binbigyang-diin ng Santo Papa ang kahalagahan ng panalangin para sa mga pamilya upang maitaguyod ang dignidad, lakas at pagpapahalaga sa isa’t isa sa kabila ng mga hinaharap na problema at pagsubok. Sa konteksto ng Pamilya ani Pope Francis makakamit ang tunay na kabanalan sa ordinaryong karanasan at pamumuhay ng pamilya. Nararapat lang aniya na bigyang-pansin ang ‘bulong’ ng Panginoon sa atin upang mabanaag ang udyok ng Espiritu Santo.

Ani Pope Francis, “without the Holy Spirit we cannot enter and learn the mysteries of the Holy Family of Nazareth. If only every family strives to be oriented towards God, to seek and to do his will. The result will be peace, harmony, and joy in the whole human family.” Ipanalangin nawa natingmaghari ang pakakasunduan sa ating mga pamilya ngayong Bagong Taon nang lumago ang tanan sa kabanalan sa malugod na pagsunod sa kalooban ng Diyos ayon sa halimbawa ng Banal na Mag-anak.