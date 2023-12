Pedro Taduran babawiin nakawalang world crown

MABIBIGYAN muli ng pagkakataon si dating world mini-flyweight champion Pedro “Kid Pedro Heneral” Taduran na makalapit sa panibagong titulo matapos maging mandatory No. 1 challenger ng International Boxing Federation (IBF) kasunod ng unanimous decision win kontra kababayang si Jake “El Bambino” Amparo sa main event ng “Kumong Bol-Anon 13” sa Bohol Wisdom School Gymnasium nitong Huwebes ng gabi sa Tagbilaran City, Bohol.

Dahil sa nakuhang panalo ay mabibigyan ng karapatan ang 27-anyos na southpaw mula Libon, Albay na sagupain ng bagong kampeon na si unbeaten Ginjiro Shigeoka ng Japan sa susunod na taon, na tinalo naman ang dating kampeon na si Daniel “Cejitas” Valladares ng Mexico sa pamamagitan ng fifth round technical knockout nitong Oktubre 7 sa Ota City General Gymnasium.

“Now I’m the No. 1 challenger for the IBF minimumweight belt, I’ll do my best to win back the title that I once held,” wika ni Taduran sa isang report. “I was very hungry. I trained really hard for this fight. I knew that was not an easy fight.”

Nakuha ng 5-foot-4 boxer ang pagpabor ng mga huradong sina Jonathan Davis (119-109), Nobuto Ikehara (118-110) at Sanong Uomim (116-112) upang makalapit muli sa kampeonato matapos dalawang beses mabigo sa world title bout sa kababayang si Rene Mark “Mighty Mouse” Cuarto nang mawala ang korona noong Pebrero 27, 2021 sa Bula Gym sa General Santos City, habang nabigong mabawi ito noong Pebrero 6, 2022 sa Digos City.

Nasundan ni Taduran (16-4-1, 12KOs) ang kanyang third-round technical knockout panalo kontra kay Powell Balaba sa Flash Grand Ballroom sa Elorde Sports Complex noong Enero 30, 2023, habang nagtapos naman ang three-fight winning streak ng Tagbilaran, Bohol boxer na si Amparo (14-5-1, 3KOs) na parehong nakuha ang Philippine Games and Amusement Board at WBO Asia-Pacific 105-pound belt laban kina Clyde Azarcon at Goki Kobayashi, ayon sa pagkakasunod.

Bago ang laban ay bakante ang No. 1 at No. 2 rank sa IBF belt, habang naka-pwesto sina Amparo at Taduran sa No.3 at No. 4 , samantalang nakalista naman sa No. 6 si Cuarto, na sinundan ng ibang Pinoy na sina Joey Canoy (7th), Vic Saludar (10th), ArAr Andales (12th), Ian Abne (14th) at Jogn Michael Zulueta (15th).

(Gerard Arce)