Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sambayanang Pilipino na tularan ang pagiging makabayan ni Dr. Jose Rizal at patuloy na isaisip ito upang magkaroon ng malalim at “personal sense of ownership for our land and our future.”

Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Marcos ang mga Pinoy na gayahin ang “timeless values” ni Rizal.

“While his sacrifice was the ultimate expression of his patriotism, it is crucial to recall that his work started even before that fateful day on the field of Bagumbayan,” ayon pa sa Pangulo.

Nakilala si Rizal sa mga sinulat nitong “Noli Me Tangere” at “El Filibusterismo” tungkol pamumuhay, lipunan, kawalang hustisya at pang-aabuso sa panahon ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas.

Itinatag niya ang La Liga Filipina, isang secret society para maitulak ang reporma sa ilalim ng pamamahalan ng Spain. Dahil dito, inaresto siya at pinatapon sa Mindanao.

“More than a century after his demise and heroism, his influence continues to be felt in a world that is still afflicted by greed, oppression, and injustice in various forms,” saad ni Marcos.