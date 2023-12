Nangako si Senador Robin Padilla na patuloy niyang isusulong ang Charter change sa 2024 lalo na ngayong may basbas na ito ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Ayon kay Padilla, chairman ng Senate committee on constitutional amendments and revision of codes, sinabi mismo ni Marcos Jr. na kailangang busisiin para sa posibilidad ng pagretoke ang economic provisions sa Konstitusyon.

“Ang direksyon ng ating pangulo, ay ang maalis ang economic restrictions sa ating Constitution. Sana sa pagbabalik natin sa plenaryo sa 2024, maharap na natin ang usaping ito,” wika ni Padilla sa Facebook Live session nitong Biyernes.

Tiniyak ni Padilla sa mga senador na hindi niya papayagang maisingit ang political provision sa isusulong na pagretoke sa economic provision ng Konstitusyon.

“Ako mismo nangangako ako sa inyo, hindi ako papayag na masingitan yan,” pagtiyak pa niya.

Matatandaan naghain ng panukala si Padilla para sa extension ng termino ng Pangulo hanggang sa pinakamababang puwesto sa lokal na pamahalaan.

Nanawagan din ang senador sa mga Pilipino na huwag iboboto ang sikat pero kontra sa Cha-cha.

“Ang pagbabago, magumpisa sa inyo. Magumpisa kayong maghalal ng hindi sikat o hindi kilala pero naniniwala sa Charter change,” giit pa niya.