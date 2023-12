P571M Ultra Lotto sinolo ng Uragon

Nadale ng mananayang taga Bicol ang halos kalahating bilyong pisong jackpot prize na P571,554,916.40 ng Ultra Lotto 6/58 na binola Biyernes ng gabi sa Mandaluyong City.

Sa tala ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO), nabili ang mailap na combination number na 19 – 35 – 25 – 42 – 58 – 05 sa isang outlet ng Secretario, Noel na matatagpuan sa Rizal St., Ligao City, Albay.

Mayroon namang 40 mananaya ang nanalo ng P120,000.00, nasa 2,661 ang nanalo ng P2,000.00 at ang 4th prize na P100.00 para sa 56,458 players.

Samantala, sa kasabay na raffle draw, isang taga-South Cotabato, Mindanao ang nakadale ng Mega Lotto 6/45 na may jackpot prize na P23,333,389.60

Sa isang lotto outlet ni Antonino, Rolly sa Sto. Nino Public Terminal Mercado St., South Cotabato, Mindanao tumaya ang lucky winner at natumpok ang winning combination na 06 -12-28 -04-16 -17.

Habang may 131 mananaya ang nanalo ng second prize na P32,000.00, may 4,277 players ang nanalo ng P1,000.00 at 54,706 naman ang nanalo ng P30.00.

Paalala ng pamunuan ng PCSO na ingatan ang mga winning ticket at sa legal na lotto outlet lamang bumili.

(Vick Aquino)