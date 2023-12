P100M shabu nasabat sa clark

Nasabat kamakailan ng Bureau of Customs (BOC) sa Clark, Pampanga ang tatlong parsela na idineklarang mga polyeto ngunit nadiskubreng naglalaman ng shabu, na nagkakahalagang mahigit P100 milyon, ayon sa ulat kahapon.

Ayon kay District Collector Erastus Sandino Austria, ang mga ilegal na droga, na tinatayang nagkakahalagang P103,113,600, ay unang minarkahan na `kahina-hinala’ ng X-ray Inspection Project ng pantalan.

Ang mga parsela, na idineklara bilang mga polyeto mula sa Texas, Pennsylvania at Illinois, Estados Unidos, ay dumating noong Disyembre 18 at sumailalim sa masusing inspeksyon.

Napag-alaman na ang mga plastic pouch ay naglalaman ng mga crystalline materials na hinihinalang shabu.

Sa chemical laboratory analysis na isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), kinumpirma na ang mga substance ay shabu.

Naglabas ang Austria ng Warrants of Seizure and Detention laban sa mga shipment para sa paglabag sa RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act kaugnay ng RA 9165.

Nangako naman si BOC Commissioner Bienvenido Rubio na patuloy na makikipagtulungan sa mga law enforcement agencies para mapigilan ang pagpasok ng ilegal na droga sa bansa.

(Dolly Cabreza)