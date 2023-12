Ilang malalaking krimen ang gumimbal sa mamamayang Pilipino ngayong taong 2023. Balikan natin ang ilan sa mga ito sa ginawang pagsasaliksik ng Abante.

John Mattew Salilig, kaso ng Hazing – Pebrero 28, 2023 nang matagpuan ang naagnas ng katawan ng 24-anyos na Chemical Engineering student ng Adamson University na si John Mattew Salilig na ibinaon sa bakanteng lote Barangay Malagasang 1-G sa Imus City, Cavite sampung araw matapos itong iulat sa pulisya na nawawala.

Hazing ang dahilan ng pagkamatay ng biktima matapos na isagawa ang initiation rites ng Tau Gamma Phi (Treskilion) fraternity kay Salilig sa Binan City, Laguna.

Umaabot sa 18 person of interest na lider at mga miyembro ng Tau Gamma Phi-Adamson University Chapter na pasimuno sa hazing ang inimbestigahan sa kaso.

Radio Brodkaster Juan Jumalon binaril sa kalagitnaan ng kanyang programa – Patay ang isang radio brodkaster matapos itong pagbabarilin habang naka-livestream sa kanyang programa sa kanyang bahay sa Barangay Don Bernardo Neri sa Calamba, Misamis Occidental nitong Nobyembre 5, 2023.

Si Jumalon o mas kilala sa bansag na “Jhonnie Walker”, 57, radio broadcaster/station manager ng Gold FM 94.7 ay binaril ng isa sa mga suspek na nagpanggap na humihingi ng tulong at ng nasa loob na ng booth ay saka pinagbabaril ang biktima sa kalagitnaan ng kanyang programa.

Tatlong suspek ang sinampahan ng pulisya sa korte hinggil sa nasabing kaso.

MSU Bombing – Patay ang apat katao habang hindi bababa sa 45 iba pa ang sugatan sa naganap na pambobomba ng grupo ng Dawlah Islamiyah – Maute Group sa loob ng gymnasium ng Mindanao State University (MSU) kung saan ginaganap ang isang misa nitong Disyembre 3 ng umaga sa Marawi City.

Sa ulat ng Lanao del Sur Police Provincial Office (PPO), naganap ang pagsabog pasado alas-7:00 ng umaga sa Dimaporo gymnasium ng MSU habang kakasimula pa lang ng misa na dinadaluhan ng mga estudyante, guro at staff ng unibersidad.

Kinilala ng pulisya ang dalawang POI’s na sina Kadapi Mimbesa alias “Engineer” at Arsani Membisa alias “Khatab,” “Hatab,” at “Lapitos”, pawang mga miyembro ng Daulah Islamiyah – Maute.

Base sa PNP, si Mabesa ang nakitang may bitbit ng bag ng pumasok ito sa gymnasium ng MSU.

Pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo – Marso 4, 2023 ng umaga nang mapatay matapos na pagbabarilin ng mga armadong kalalakihan si Negros Oriental Governor Roel Degamo at madamay ding nasawi ang limang sibilyan at ikasugat ng ilan pang indibiduwal nang pasukin ng mga ito ang compound ng pamilya-Degamo sa Barangay San Isidro sa bayan ng Pamplona, Negros Oriental.

Napag-alaman na inaasikaso ni Governor Degamo ang kanyang mga constituents na mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) nang dumating ang dalawang Sports Utility Vehicle lulan ang mga suspek na naka-full battle gear at nakaunipomre ng Army at Navy na armado ng matataas na kalibre ng baril, at niratrat ang mga biktima.

Sa imbestigasyon, lumalabas na politika ang dahilan ng pamamaslang at si Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Teves ang nadidiing mastermind ng pagpatay na marirn naman nitong itinanggi.

BSKE 2023 – Ilang incumbent barangay chairman, barangay kagawad gayundin ang mga tumatakbong mga kandidato ang nasawi at sugatan sa kaliwat-kanang pagpatay dahil sa kakatapos na Barangay at Sangguniang Kabataan Election (BSKE) nitong Oktubre 30, 2023.

Base sa datos ng Philippine National Police (PNP) pumalo sa mahigit 50 ang validated Election Related Incidents (ERI’s) kung saan hindi bababa sa 15 ang nasawi habang 43 ang sugatan.

Ayon kay PNP Public Information Office (PIO) chief Police Col. Jean Fajardo, mula alas-12:00 ng hatinggabi nitong Nobyembre 2 ay mayroon nang naitalang 264 na insidente ng karahasan, 47 sa mga ito ay validated ERI’s habang 114 ang suspected ERI’s at 103 ang Non ERI’s.

Wilfredo Gonzales Road Rage – Agosto 8, 2023 nang maganap ang inidente ng road rage kung saan binatukan at tinutukan ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales ang biker na si Allan Bandiola sa Welcome, Rotonda sa Quezon City matapos ang pagtatalo.

Nag-viral sa social media ang pangyayari nitong Agosto 26, kung saan umani ng negatibong komento ang ginawa ni Gonzales kay Bandiloa.

Napilitang sumuko sa awtoridad si Gonzales at nagsagawa pa ito ng presconference sa Quezon City Police District (QCPD) Office at akusahan ang dating hepe ng QCPD bingiyan pa ng special treatment si Gonzales dahil sa isinagawang presscon.

Dahil sa pangyayari ay sinusinde ang permit to carry firearms at lisensya ng baril ni Gonzales kung saan mayroon itong apat na nakarehistrong baril.

Sinampahan din ng patong-patong na kaso ng Land Transportation Office (LTO) si Gonzales dahil sa kanyang ginawa.

Victory Liner murder – Nobyembre 15, 2023 ng tanghali nang pagbabarilin ng dalawang gunman na nagpanggap na pasahero ang mag-live in partner na sina Gloria Mendoza Quillano, 60, at Arman Bautista, 55, sa loob ng Victory Liner Bus Line sa Barangay Minuli, Caranglan, Nueva Ecija.

Ang krimen ay malinaw na nakuhanan ng dashcam ng bus dahilan upang madakip ang dalawang hired killers.

Sa isinagawang extra judicial confession ng suspek, inamin nilang inupahan umano sila ng anak na lalaki ni Quillano upang patayain ang sariling ina nito at ang kinakasamang si Bautista sa halagang tig-P50,000 kung saan nakapagbigay lang umano ng tig P20,000 ang suspek sa kanila.

Bukod sa anak ay kinasuhan din ng two counts of murder ang kinakasama nito at dalawang hitman na siyang bumaril sa mga biktima sa loob ng nasabing bus.

Ang pinag-ugatan ng pamamaslang ay away umano sa mana at matatandaang nauna ng sinampahan ng kasong carnapping ng babaeng biktima ang sariling anak dahil sa pagtangay nito ng kanyang sasakyan.

Nawawalang Beauty contestant na si Catherine Camilon – Patuloy pa rin ang paghahanap sa beauty contestant na si Catherine Camilon na iniulat na nawala noong Oktubre 12, 2023 at huli itong nakita sa isang mall sa Lemery, Batangas.

Ang pangunahing suspek sa umano’y pagkawala nito ay ang Police Major na si Allan De Castro na umanoy boyfriend ng Miss Grand Philippines 2023 candidate.

Bukod sa police major ay suspek din ang drayber/bodyguard nito na si Jefrey Magpantay, na ayon sa dalawang saksi ay nakita nila habang inililipat ng dalawang katao ang walang malay na katawan ng isang babae mula sa isang SUV patungo sa isang sasakyan.

Kamakailan ay sinampahan na ng mga kasong kidnapping at serious detention si Police Major De Castro at Magpantay, gayundin ang dalawa pang kasamahan ng mga ito.

Mariin namang itinanggi ni De Castro ang paratang sa kanya kahit ipinatawag pa ito sa opisina ni PNP chief General Benjamin Acorda Jr., kamakailan upang tanungin hinggil sa pagkawala ng dalaga.

Umaasa naman ang pulisya na sa kabila ng ilang buwang pagkawala ni Camilon ay buhay pa rin ito hanggang sa ngayon.

(Edwin Balasa)