Malutong na ang halakhak: Kim pinasaya nina Angelica, Bela sa Amerika

Sama-sama na nga ang ‘AngBeKi’ (Angelica Panganiban, Bela Padilla, Kim Chiu) sa Amerika, bago matapos ang 2023.

Sabi nga, ito ang kailangan ni Kim, ang mga tunay niyang kaibigan, na magku-comfort sa kanya.

And for sure naman, noon pa man, kasagsagan ng mabigat na dalahin ni Kim, na-comfort na siya ng dalawang matalik na kaibigan.

Anyway, makikita nga sa Instagram story ni Bela ang malulutong na halakhak ni Kim, na pinagda-drive nga siya noong mga oras na `yon.

Tawang-tawa si Kim sa chika ni Bela na nakapag-manicure pa siya sa loob ng kotse, habang si Kim nga ang driver niya.

“What’s up! What’s up! What’s up sapsap! Hahahahaha!” sabi pa ni Kim.

Magandang senyales nga ang malulutong na halakhak ni Kim, para masabing unti-unti ay nabubura na ang masakit na nangyari sa relasyon nila ni Xian Lim.