Kim Kianna Dy asinta ng High Speed Hitters

MATINDING build up ang ginagawa ng PLDT High Speed Hitters para sa susunod na season ng Premier Volleyball League (PVL).

Una munang pinakawalan ng PLDT sina Angelica Legacion, Mary Anne Mendres at Michelle Kathereen Morente matapos ang ilang season.

Kasunod naman ang balitang kursunada ng koponan si Kim Kianna Dy mula sa nabuwag na F2 Logistics Cargo Movers, habang puntirya ring makuha ang iba pang manlalaro tulad nina middle blocker Mary Joy Baron at kapitana at playmaker Kim Fajardo.

Opisyal na inanunsiyo ang pamamaalam sa High Speed Hitters ng tatlong manlalarong parte ng opensiba na nakapagbigay ng malaking tulong sa takbo ng laro kasunod ng post ng grupo sa social media.

“Always a painful part of the year when you have to let some go so, they can flourish and soar even higher. Thank you, Mean Mendrez, Anj Legacion, and Mich Morente for donning the PLDT jersey with pride and joy,” ayon sa post ni inilabas sa Instagram account ng koponan.

“We’ll be seeing you from the other side of the net, in awe of how this parting of ways led to you shining brighter.”

Naglabas na rin sa kanyang social media ang outside hitter na dating University of the East Lady Warriors na si Mendrez ng pasasalamat sa kanyang pamamalagi sa PLDT na naging parte rin ng malawak niyang paglalakbay sa larangan ng volleyball.

“To my amazing PLDT family, I’m deeply grateful for the countless opportunities and the incredible journey we’ve shared. Working with all of you has been a wonderful experience,” saad ni Mendrez sa kanyang opisyal na Instagram account.

“Thank you for being a team that not only works #TOGETHER but also uplifts and supports one another. No goodbyes, but see you on the other side of the net. Labyu all!! @highspeedhitters,” dagdag ni Mendrez na napabalitaang lilipat sa Second All-Filipino runner-up na Choco Mucho Flying Titans.

(Gerard Arce)