Juday gandang-ganda sa sarili

Kung may artistang kuntento sa buhay, na kitang-kita mo ang kaligayahan niya sa piling ng mister niya, at mga anak niya, si Judy Ann Santos `yon.

Wala ka ngang makikitang reklamo, hinaing ni Juday sa social media, na ini-involve ang kanyang pamilya. Palagi ngang good vibes ang mga chika niya kapag pamilya ang kasama niya.

At kahit naman sa career, alam mong masaya si Juday. Na ginagawa na lang niya ang mga bagay na gusto niyang gawin.

At siyempre, malaking bagay na masaya siya sa negosyong pinasok niya.

Ang maganda kay Juday, pinasok niya ang chapter na ito sa buhay niya na handang-handa na siya.

Kaya naman, tama lang na siya mismo ang gandang-ganda sa buhay na meron siya ngayon. Lalo na sa hitsura niya ngayon.

Yes, habang tumatanda, mas nakikita ang kagandahan ni Juday, na palaging nakangiti. Malayo na nga ito sa mga serye, o karakter na ginawa niya noon, na palaging umiiyak.

“Ok… wala lang… gandang-ganda lang ako sa sarili ko. Ok lang naman, diba?” sabi ni Juday sa photo niya sa IG story.

“Pero parang mas fresh ako dito, literal, bilang bagong ligo ako!” sey pa niya.

Well, kung lahat ng artista ay tulad ni Juday, na pinaghandaan ang pagpasok sa buhay may asawa, sure ako na magiging maganda ang pananaw nila sa buhay.

Lalo na kung kasundo mo sa lahat ng ganap ang mister mo, tulad ni Ryan Agoncilloo, di ba? (Dondon Sermino)