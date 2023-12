Inianunsyo ng Department of Interior and Local Government (DILG) nitong Sabado na 493 local government units (LGUs) ang makakatanggap ng “incentive fund” matapos gawaran ng Seal of Good Local Governance (SGLG).

Sa DILG yearend report, ang mga ginawaran ng award ay kinabibilangan ng 28 lalawigan, 64 siyudad, at 401 munisipalidad.

Binanggit ng kagawaran na ang 493 LGU ay bibigyan ng SGLG Incentive Fund (SGLGIF) na maaari nilang magamit sa kanilang development programs at mga inisyatiba.

Ayon pa sa DILG, simula nang itatag ang SGLGIF noong 2010, nakapagbigay na ang kagawaran ng kabuuang P7.79 bilyon na subsidy sa 71 probinsiya at 1,130 siyudad at munsipalidad.

Kaugnay nito, tiniyak naman ng DILG ang “optimal devolution” para sa mga LGU.