Ipinaaapura ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mabilisang pagbangon ng Marawi City, ayon sa Presidential Communications Office (PCO) nitong Sabado.

Inisyu ni Pangulong Marcos ang Administrative Order (AO) No. 14 upang mapaspasan ang recovery, reconstruction at rehabilitation efforts ng Marawi City.

Ang nasabing AO, nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Dec. 22, upang maging mas simple ang trabaho ng mga ahensiya ng gobyerno sa pagpapabilis ng implementasyon ng programa sa Marawi City at sa iba pang apektadong lugar.

Inatasan din ng Pangulo ang Task Force Bangon Marawi (TFBM) na tapusin ang kanilang operasyon sa Dec. 31, 2023, dahil ituturing na itong “functus officio” pagsapit ng March 31, 2024.

“To ensure institutional stability, it is imperative to institutionalize and strengthen the functions of implementing government agencies involved in the reconstruction and rehabilitation efforts in the City of Marawi and other affected localities,” bahagi ng nilalaman ng AO.