Bagong Taon, bagong pagkakataon 

Gusto kong maging mas makatotohanan ang paghahangad ko ng mabuting kapalaran sa inyo sa pagsapit ng Bagong Taon.

Imbes na paghahangad ng kasaganahan, mas hahangarin ko ang pagkakaroon ng bagong pagkakataon para sa inyo.

Sino ba kasi ang hindi naghahangad ng kasaganahan? Kaya nga nakasanayan natin ang paghahanda ng mga bilog na prutas, ang pagpapaputok para itaboy ang malas, ang pagpapaagaw ng pera o pagsasaboy ng barya sa kabahayan kapag sasapit ang Bagong Taon dahil gusto nating maging mapalad at masagana. Pero alam naman nating mahirap makamit ito. Kaya ngayong magpapalit ang taon, ang hangad ko, simple lang, panibagong pagkakataon.

Bagong tsansa. Isa pa. Kung sakaling may nagawa tayong hindi wasto, may pagkakataon pa sanang itama. Kung nabigo, sana may pagkakataon pang maisaayos ang kabiguan. Kung may pinalampas na oportunidad, sana may pagkakataon pang dumaan.

Maaaring hindi laging pagsagana ng buhay ang dahilan ng paghingi ng isa pang pagkakataon. Sa buhay natin, marami tayong minimithi bukod sa kasaganahan. Minsan sapat na ang katiwasayan o kalusugan. May ibang ang minimithi ay gumaan ang mga pasanin sa buhay. Mabawasan ang kasamaan ng loob o kaaway, o ang agam-agam. Mas payak ito at tila mas madaling makamit kesa masaganang buhay.

Marami akong pinaghuhugutan sa mithiin kong panibagong pagkakataon sa Bagong Taon. Hindi naman laging tama ang aking desisyon nitong mga nagdadaan. Sinisikap ko namang matutuhan sakaling hindi umayon sa akin ang kapalaran.

Tinatanong ko ang sarili kung ibang desisyon sana ang pinili, ano ang nakamit ko? Mas naging maayos ba ang buhay? Mas naging matiwasay? Gagaan ba ang pasanin? Mas magiging masaya? Makakatulong ba ako sa iba? Makakapag-ambag ba ako sa kaayusan ng lipunan? Wala ba akong masasaktan o makakasamaan ng loob?

May mga binitawan akong salita at ginawang hindi ko masyadong napagnilayan. May ilang pagkakataong naging arogante at pangahas. Hindi nagnilay-nilay. Pinagsisihan ko ang lahat ng ito. Inihingi ng tawad. Tinandaan. Tinandaan lalo na kung sakaling maulit ang pagkakataon, kung sakaling bigyan pa ako ng pagkakataon, mas pipiliin ko ang pinakamabuting gagawin.

Hindi ba ganyan ang simulain ng paghahangad ng pagbabago tuwing sasapit ang Bagong Taon na tinatawag nating resolusyon?

Ang simula ng bawat resolusyon ay pag-amin sa pagkakamali at pagkukulang. Kaakibat nito ang pagsisikap na hindi na muling gagawin ang nakasanayan.

Samantalahin natin ang magpapalit na taon para hintayin ang pagkakataon. Tatanda uli tayo. Magdaragdag ng edad na kakatawanin ng kung ilang taon na nga ba tayo sa mundo. At tulad ng lagi kong sinasabi, hindi lamang dapat nakabatay sa edad ang ating pagtanda. Dapat sa dami din ng tinandaan at pinagkatandaan.

Marami akong pagkakamali noon. At sana sa pagpasok ng Bagong Taon, kasabay din ang pagdating sa akin ng bagong pagkakataon upang mapabuti ang aking sarili at pakinabangan ng kapwa at lipunan.

Tatanda na naman tayo.

Magtanda lagi sana tayo.

***

Para sa inyong mungkahi at puna, maaari kayong magpadala ng mensahe sa akin sa jwedelosreyes@yahoo.com o sundan ninyo ang aking Facebook account dito: https://www.facebook.com/joselito.d.delosreyes