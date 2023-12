2023 taon ng kasalan, hiwalayan

Ang daming pangyayari sa showbiz ngayong 2023, ha!

Sinasabing ito ang taon ng kasalan at hiwalayan.

Siyempre ang mga pinaka pinag-usapang kasalan ay ang kina Maine Mendoza, Arjo Atayde na ginanap sa Alphaland Baguio Mountain Lodges noong July 28.

Sa Europe naman sila nag-honeymoon.

Sa Bali, Indonesia naman ikinasal si Maja Salvador kay Rambo Nuñez noong July 31.

Marami ang natuwa sa pagkakatuluyan nina Maja, Rambo dahil naging magkarelasyon sila noon na nauwi sa hiwalayan at nagkabalikan after so manny years at ang ending nga ay ikinasal.

Maraming mga celebrity ang nagpunta sa Bali para sa kasal nina Maja, Rambo, pero kanya-kanyang gastos nga raw ang mga imbitado roon.

Kamakailan ay in-announce ni Maja na buntis na siya, na sobrang ikinatuwa ng mga nagmamahal sa kanya.

Very memorable naman sa amin ang kasal ni Lovi Poe kay Monty Blencowe sa Cliveden House sa Berkshire, United Kingdom noong August 26 dahil naimbitahan kami roon at na-cover nga namin ‘yon para sa ‘Anything Goes’ show namin sa Abante TeleTabloid.

Inilihim muna ang tungkol sa kasal na ‘yon at nang malapit na ay saka pa lang nag-announce sina Lovi at Monty.

Pero five months before the wedding ay ibinigay na sa amin ang wedding invitation kaya napaghandaan namin ang pag-attend doon.

Sabi nga mismo ni Monty sa amin sa welcome dinner the night before the wedding, thankful sila ni Lovi na nakarating kami sa Berkshire.

Isa nga ang kasalang Lovi, Monty sa masasabi namin na sobrang ganda dahil na rin sa venue nila, ang

Cliveden House, na sobrang makasaysayan.

Ikinasal naman si Pia Wurtzbach kay Jeremy Jauncey sa isang private island sa Seychelles.

March 24 ginanap ang kasal at bukod sa kanila ay tatlo lang ang kasama roon.

Simple pero napakaganda ng wedding na ‘yon nina Pia, Jeremy at sobrang kinabiliban ng netizens.

Nice!

Ang PBA player na si Jeron Teng ay ikinasal din sa dating courtside reporter ng DLSU na si Jeanine Tsoi.

Imbitado rin ang Abante TeleTabloid sa kasal nina Jeron, Jeanine sa San Agustin church noong October 15 kaya na-feature rin namin ‘yon.

Malapit kami sa pamilya Teng kaya naman ang kabilin-bilinan sa amin ng parents ni Jeron na sina Alvin at Susan ay hindi puwedeng hindi kami um-attend sa kasal ng kanilang anak.

Actually wedding proposal pa lang ni Jeron kay Jeanine na ginanap sa FilOil Flying V Centre sa San Juan City noong March 21, 2022 (birthday mismo ng basketbolista) ay kinober na namin para sa ‘Anything Goes’.

Sa ngayon ay nasa Boracay ang mag-asawa, pero hindi pa ‘yon ang honeymoon nila. After ng PBA season ngayong January sila magha-honeymoon at secret pa kung saan.

Bukod nga pala sa mga nasabing wedding, marami pang ibang mga taga-showbiz na ikinasal ngayong 2023.

Anyway, ang nakaka-sad lang ay napakaraming hiwalayang naganap sa showbiz ngayong 2023.

Ang mas pinag-usapang hiwalayan ay ang KathNiel.

Noong November 30 nga ay inamin ni Kathryn Bernardo sa kanyang social media post na ‘the end’ na ang relasyon nila ni Daniel Padilla.

After ng ilang minuto, si Daniel naman ang nag-post tungkol sa hiwalayan nila ni Kathryn.

Trending at pinag-usapan kahit sa ibang bansa ang hiwalayang ‘yon.

Worldwide issue nga sa mga Pinoy ang breakup ng KathNiel.

Pero hindi sumusuko ang marami sa mga fan ng KathNiel, na sana raw ay magkabalikan pa sina Kathryn, Daniel.

Tuwang-tuwa rin ang mga fan sa tsikang gumagawa raw ng paraan si Daniel para mapatawad siya ni Kathryn at magkabalikan sila.

Abang-abang nga ang lahat sa susunod na kabanata kina Kathryn, Daniel.

Pero may balikan nga kayang magaganap?

Isa pang umaming hiwalay na ay ang KimXi.

Sa kanyang post noong December 23 ay inamin na rin ni Kim ang tungkol sa hiwalayan nila ni Xian.

“End of a love story,” ang unang linya ni Kim at pinatotohanan niya ang noon pa ay kumakalat na tsika tungkol sa relasyon nila ni Xian.

Sa post naman ni Xian ay pinasalamatan niya si Kim sa mahabang panahon na pagmamahalan nila.

Sinabi rin ni Xian na the best gift for him ang 12 years na magkasama sila.

Dagdag pa ni Xian sa dulo ng kanyang post, “No goodbyes here, I’ll see you around Petunia @chinitaprincess.”

Sobrang ikinalungkot ng KimXi fans ang hiwalayan ng kanilang mga idolo.

Marami nga ang nagwi-wish na magkabalikan sina Kim, Xian.

Well…

Isa pang naghiwalay ay sina Elijah Canlas, Miles Ocampo.

Inamin ni Elijah ang hiwalayan nila sa isang social media post.

At sa isang interview kamakailan ay sinabi ni Elijah na friends pa rin sila ni Miles. Na nag-uusap pa rin sila.

May balikan kayang magaganap? Abangan!

Hiwalay na rin sina Cherry Pie Picache, Edu Manzano.

Obvious ang hiwalayan nila dahil hindi na sila nagkakasama lately.

At sa presscon nga ng ‘Firefly’ ay natanong si Cherry Pie at kaagad naman niyang inamin na wala na sila ni Edu.

Bukod sa apat na pares ay marami pang mga natsitsikang hiwalay na, pero ayaw pa rin naman ng mga ito

na magsalita ng tungkol doon kaya abang-abang lang tayo kung sino pang susunod na aamin, ha!

‘Yun na!