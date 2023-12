Unli Burn pasinghot ng alikabok

KUMARIPAS sa largahan si Unli Burn upang itarak ang wire-to-wire win sa 2-Year-Old Maiden Race nitong Huwebes ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Dalawang kabayo agad ang abante niya sa mga katunggali sa unang 100 metro ng laban at umabot pa sa apat sa kalagitnaan ng ruta.

Nagpatuloy ang pamamayagpag ni Unli Burn sa unahan hanggang sa huling kurbada kaya sa rektahan ay walang kalaban.

Magaan niyang tinawid ang meta dahil nasa walong kabayo ang agwat sa pumangalawang si Jeng’s Had Enough. Tumersero si Lucky Triple Two.

Sinakyan ni jockey Christian Advincula, nagrehistro si Unli Burn ng tiyempong 1:12.8 minuto sa 1,200-meter race upang hamigin ang P20K added prize.

Nasungkit naman ng breeder ng winning horse na si Joseph Dyhengco ang P4K sa event na suportado ng Philippine Racing Commission o Philracom.

(Elech Dawa)