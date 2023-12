Tuparin ang New Year’s resolution

Marami sa atin ang nagkakaroon ng tinatawag na New Year’s resolution bilang paraan para salubungin ang bagong taon.

Maganda ang pakay natin sa pagtatakda nito na magpapabuti ng ating mga sarili at ng ating buhay. Pero marami rin ang napapansin na madalas ay hindi nagtatagal ang mga resolusyon na ito. Ningas-kugon lang daw, sa umpisa lang gagawin ngunit hindi pangmatagalan.

Kung guilty tayo dito, huwag kayong mag-alala dahil hindi posibleng matupad ang ating New Year’s resolution, basta napagplanuhan ng ayos at gagawa tayo ng epektibong estratehiya. Narito ang ilang hakbang na maaari nating sundan upang mapanatili ang ating resolusyon.

1. Ilista ang ating resolusyon. Ang ilan sa atin ay nasa isip lang ang new year’s resolution at hindi nadodokumento o naisusulat man lang. Dahil nasa isip lang natin ito, madali itong makalimutan. Kaya ang unang dapat gawin ay ilista ito, pwedeng sa ating cellphone o sa isang papel at ipaskil kung saan palagi natin itong makikita nang sa gayon ay hindi ito mawaglit sa ating isip.

2. Lagyan ng detalye ang ating goals. Gumawa ng malinaw at konkretong layunin. Halimbawa, sa halip na sabihing “mag-ehersisyo nang mas madalas,” maaari nating sabihin na “maglakad ng 30 minuto araw-araw.” Gamitin ang konsepto ng SMART goals — Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound upang mapadali ang pag-set ng ating goals.

3. Gumawa ng plano kung paano natin makakamit ito. Ilarawan ang mga hakbang na gagawin natin, ang oras na ilalaan dito, at kung paano ito mapananatili sa pangmatagalan. Magkaroon ng schedule para sa ating mga gawain, at gawing bahagi ito ng ating araw-araw.

4. Mag-umpisa sa maliit na goals. Minsan dahil sa kagustuhan nating magbago kaagad, nagiging ambisyoso ang ating mga goals. Mas mainam na simulan ito sa baby steps at taasan ito habang lumalaki ang ating kumpiyansa at nakakasanayan na natin ang maliliit na hakbang.

5. Humanap ng katuwang at suporta sa pagtupad ng resolusyon. Sabihin sa ating pinagkakatiwalaang pamilya, kaibigan, o kasamahan ang iyong goals. Ang suporta mula sa ibang tao ay maaaring maging inspirasyon at makakatulong sa atin na mapanatili ang commitment mo.

6. Just keep going. Kung magkamali man o madapa minsan, bumangon at ipagpatuloy pa rin ang ating goals. Normal lang ang magkamali kaya imbis na panghinaan ng loob ay pagtuunan ito ng positibong pananaw at gamitin bilang pagkakataon upang matuto at bumangon.

Sa pangkalahatan, ang pagtatagumpay sa New Year’s resolution ay nangangailangan ng disiplina, determinasyon, at pagpaplano. Ang mahusay na plano at masusing pagsasanay ay makakatulong sa atin na mapanatili ito at maabot ang ating goals sa bagong taon. Manigong bagong taon po sa ating lahat!