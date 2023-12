Sharon sa Doha magsu-show

May nagkuwento na kahit solo show ni Sharon Cuneta sa Amerika ay hindi pa kasado.

Ang alam ng source namin ay baka sa Doha, Qatar mag-show ang Megastar.

Noon pa raw kasi ang offer na mag-show sa lugar na ‘yon si Sharon.

Pero ‘yung concert tour nga ng Megastar sa Amerika ay ikinagulat namin na wala pa pala muna.

The last time kasi ay narinig namin mismo ang dialogue ni Sharon na magko-concert tour nga siya sa Amerika ngayong 2024.

Anyway, basta Sharon concert naman ay palaging excited ang fans dahil wala pa ring kakupas-kupas ang Megastar, ha!

In fairness to her, ang galing-galing niyang singer, ha!

So kahit walang Gabby Concepcion muna ay okey lang, ha!

Actually, tsika nga ng source namin, napakaraming offer na shows abroad kay Sharon, pero marami rin kasing gagawing proyekto sa Pilipinas ang Megastar kaya hindi puwedeng puro abroad siya.

Kasama na kaya sa mga proyektong ‘yon ang pelikulang pagsasamahan nina Sharon, Vilma Santos?

Ang dinig kasi namin ay pinu-push ang proyektong ‘yon sa 2024, ha!

Kung matutuloy ‘yon, aba, ang bongga-bongga lang.

‘Yun na! (Jun Lalin)