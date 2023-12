Sharon, Gabby kanselado na February 13 concert

Kanselado na ang ‘next chapter’ ng concert series sana ng ex-couple na sina Sharon Cuneta, Gabby Concepcion on February 13.

Kung ikinatuwa nga ng Sharon-Gabby fans ang announcement nila sa Cebu concert nila noong November 17 na baka may Mall of Asia Arena concert sila on February 13, ngayon naman ay tiyak na malulungkot ang fans nila dahil hindi na nga ‘yon matutuloy, ha!

Ang plano sana, ‘P.S. I Love: The Next Chapter’ ang ita-title sa February 13 concert nila, pero wala na talagang pag-asang matuloy ‘yon.

“Hindi na rin kakayanin. Almost January na, wala nang time to promote and sell tickets,” sabi ng source namin.

Mukhang malabo rin daw ang concert tour abroad na magkasama sina Sharon, Gabby.

Sayang naman, ang dami pa namang inquiries para sa concert tour sana nina Sharon, Gabby sa iba’t ibang bansa.

Sa ngayon nga kasi ay imposibleng matuloy raw ‘yon. Na baka matatagalan pa nga kung sakaling maaayos ang mga problema at pumayag silang mag-concert tour, ha!

Sayang nga lang dahil ang request pa naman ng fans, kung sakaling may US tour, sana raw ay kasama ang anak nilang si KC Concepcion.

Ang ganda raw kasi na tatlo silang magko-concert tour.

Well…