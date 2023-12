Ronald Oranza, John Paul Morales sapawan

MAGKAKASUBUKAN muli ang mga kinikilalang rider na sina Ronald Oranza, John Paul Morales, Marcelo Felipe at Johnnel Carcueva sa itinakdang mas maagang iskedyul na PhilCycling National Championships for Road 2024 sa Feb. 5-9 sa panibagong pangunahing hub ng sports na Tagaytay City.

Ito ang ipinahayag Biyernes ni PhilCycling (Integrated Cycling Federation of the Philippines) president Abraham ‘Bambol’ Tolentino, na siya ring pangulo ng Philippine Olympic Committee (POC).

Ang nangungunang 30 rider sa Men Elite, Under 23, Juniors at Youth categories sa 2023 nationals na ginanap noong Hunyo ang mga seeded na sa susunod na taong karera, habang ang women race ay bukas sa lahat ng interesadong pedalpushers.

Makakasali rin sa limang araw na kompetisyong ihahandog muli ng Standard Insurance at MVP Sports Foundation ang top 30 finishers sa katatapos na 14th Batang Pinoy at 10th Philippine National Games nito lang Dec. 17-22 sa Tagaytay rin at kalapit na Una at Ikatlong Distrito ng Batangas .

Itinakda ng PhilCycling ang maximum na partisipasyon ng 90 riders sa individual road race (massed start) at 60 cyclists bawat isa sa criterium at individual time trial sa Men’s Elite, Under-23 at Juniors.

Ang listahan ng entry ay iaanunsyo sa pamamagitan ng PhilCycling Facebook page at mga social media platform.

Ang mga karera ng kababaihan sa event na susuportahan din ng Tagaytay City, Chooks to Go at Excellent Noodles ay sa individual road race, ITT at criterium para sa Elite, Under-23 at Juniors categories.

Sasaklawin lamang ng mga karera ng babataan ang criterium at ITT. Ang mga national team member ay sasabak sa mga rutang ginamit sa BP-PNG.

Ang mga karera ay isang pangunahing criteria para sa pagpili ng national road cycling team sa papasok na taon.

(Lito Oredo)