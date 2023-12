SINIBAK sa puwesto ang isang pulis na pumasok sa exclusive bus lane sa Edsa na nagresulta sa pagkakasugat ng limang pasahero nang bumangga ang sinasakyan nilang bus sa railing ng MRT-3 para maiwasan itong masalpok noong Huwebes.

Sa isang video na inilabas online ng Department of Transportation (DOTr) noong Huwebes, nakitang pumasok sa bus lane ang sasakyan ng pulis na hindi muna binanggit ang pangalan.

Sinubukan itong iwasan ng bus na bumibiyahe hanggang bumangga ito sa bakod ng MRT-3 malapit sa Santolan station sa Quezon City.

Sa ulat ng Philippine National Police (PNP) kinasuhan na rin ang nasabing pulis ng reckless driving.

“The PNP emphasizes its zero-tolerance policy towards personnel misconduct. We place utmost importance on strict adherence to traffic rules and regulations, as well as the responsible utilization of government-issued vehicles,” ayon sa PNP.

Nilinaw naman ng DOTr na tanging mga on-duty ambulance, fire truck at police vehicles ang maaaring dumaan sa EDSA bus lane.

Makakaraan anila dito ang mga sasakyan ng gobyerno kapag gumaganap ng mga tungkulin at responsibilidad sa loob ng busway,” dagdag nito.

(Betchai Julian)