Na-miss sina Zion, Kai: Yakap ni Richard sa niece, touching!

Pinost ni Ruffa Gutierrez sa kanyang Instagram story ang picture na yakap-yakap ni Richard Gutierrez ang niece nilang si Ezra, anak nina Elvis at Alexa Gutierrez.

Sobrang touching ang dating sa netizens ng pagyakap ni Richard sa niece.

Sa Japan ‘yon nang makita ni Richard during breakfast ang kanyang mga magulang, kapatid, pamangkin.

Sabi ng ilang friends namin, “Grabe ‘yung pagkakayakap ni Chard kay Ezra. Obvious na na-miss niya mga anak niya. Sayang nga hindi kasama ni Chard sa Japan sina Zion, Kai!”

Actually bago pa pinost ni Ruffa ang picture na ‘yon ay ipinadala na niya sa amin at kahit kami ay naging emotional sa ‘eksenang’ ‘yon, ha!

Ramdam din namin na sobrang miss ni Richard sina Zion, Kai.

Noong bago nga mag-Pasko na nakasama namin sina Richard, Zion, Kai ay kitang-kita namin kung gaano sila kasaya na magkakasama.

Anyway, patuloy ang bakasyon ng pamilya Gutierrez sa Japan at talagang nakaka-good vibes kapag makikita ang pictures, videos na magkakasama sila.

Naloka lang ako nang tawagan ako ni Annabelle Rama kahapon at nagrereklamo. May pinuntahan daw kasi sila ng apo niyang si Venice. Sabi raw kasi sa kanya ng bunso ni Ruffa, 5 minutes by walking lang ang pupuntahan nila.

“Ang layo pala. ‘Yung 5 minutes, napagod ako. Hingal na hingal ako. Kaya mag-taxi na kami pabalik sa hotel. Buti hindi sumama si Eduardo (Eddie Gutierrez),” tsika niya.

Yes, hate ni Tita Annabelle ang malayong lakaran. Hehehe. (Jun Lalin)