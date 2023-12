Mga Pinoy positibo ang pananaw sa 2024

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Ilang tulog na lang 2024 na! Marami sa ating mga kababayan ang umaasang gaganda ang kanilang buhay sa darating na taon.

Batay sa December 3-7 survey ng Pulse Asia, 92 percent o siyam sa bawat sampung respondents ang nagsabing umaasa silang aangat ang kabuhayan sa 2024. Ito ang nangingibabaw na sentimyento sa bawat geographic area at socio economic grouping.

Isang porsyento lang ang naniniwala na wala silang pag-asa sa 2024, habang pitong porsyento naman ang may magkahalong pananaw.

Hindi bibiguin ng administrasyong Marcos ang pananalig ng nakakaraming Pilipino na gaganda ang kanilang buhay sa susunod na taon. Ito’y dahil sa batas na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. – ang P5.768 trilyong budget para sa 2024.

Nakasentro sa budget sa pagtulong sa mahihirap na Pilipino dahil nakapaloob dito ang anti-inflation measures. Kung may sobra namang kita o pondong malilikom ang pamahalaan, ang tuwiran pa ring makikinabang sa unprogrammed funds ay ang mga mahihirap nating kababayan.

Nakakalugod din ang balita na wala nang inaasahang sama ng panahon o bagyo bago matapos ang taon. Sa buong 2023, umabot lang sa 17 bagyo ang pumasok sa bansa, mas mababa sa prediksyon na 25.

Nagpapasalamat tayo sa Panginoon at kaunting bagyo lang ang pumasok sa bansa. Kapag pinag-usapan kasi ang malakas na bagyo, tiyak na marami ang malalagay sa panganib tulad nang manalasa ang Bagyong Reming noong 2006 sa Kabikulan na kumitil sa buhay ng marami nating kababayan.

Isa ang Barangay Padang sa mga lubos na naapektuhan at napinsala ng Bagyong Reming. Taun-taong ginugunita ng Ako Bicol Party-list ang anibersaryo bilang pag-alala sa mga mahal sa buhay na nawala sa mapait na trahedya.

Noong Nobyembre 30, 2023, nag-alay ng misa sa pangunguna ni Rev. Fr. Levie Euprepes C. Quitasol at nagsindi ng mga kandila sa may paanan ng Padang Memorial Cross.

Dinaluhan ang komemorasyon nina Legazpi City Councilor Butch Lucila at Councilor Luis Gutierrez at Padang Punong Barangay Harold Bembenuto. Nagpaabot din ng maikling mensahe ang ating kasamahan sa Ako Bicol na si Congressman Jil Bongalon.

Bago nagtapos ang programa, nagkaroon din ng food pack distribution sa tulong ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) para sa 600 na pamilya.

Samantala, kamakailan ay nagkaroon tayo ng produktibong pakikipag-pulong kina Brig. Gen. Andre Perez Dizon, acting regional director ng Police Regional Office 5 (PRO5), at PCol. Fernando Cunanan Jr., Provincial Director ng Albay PPO.

Nagpasalamat tayo sa kanila sa pagsigurong ligtas ang Albay at buong Bicol, hindi lamang ngayong ngayong kapaskuhan kundi maging sa mga susunod na taon.

Kauupo lang ni Brig. Gen. Dizon noong December 19 at kanyang tiniyak na paiiralin ang drug-free Bicol, heightened security sa kahabaan ng Maharlika highway, at maximum police visibility sa lansangan.

Si Brig. Gen. Dizon ay isang full-blooded Bicolano na tubong Sorsogon kaya’t marami ang natutuwa na isang kababayan natin ang naluklok bilang regional director.

Noong Disyembre 25 ay ipinagdiwang ng aking pamilya ang Pasko kasama ang mga bata sa Albay. Ito’y pasasalamat sa biyayang natanggap mula sa Panginoon. Kami’y naniniwala sa kahalagahan ng pamamahagi ng regalo sa mga kabataan. Mahalagang paalala ito ng tunay na diwa ng Pasko.

Sa ating mga kababayan, gawin nating halimbawa ang 2023 upang humugot ng sapat na lakas at inspirasyon sa mga hamon ng buhay sa 2024. Nandito ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list para umalalay sa inyong tatahakin.

Manigong Bagong Taon sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na taon, mga kababayan kong Bicolano!