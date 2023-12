Pinayuhan ni Senador Imee Marcos ang mga opisyal ng administrasyon na huwag palaging umaasa sa pag-import ng agricultural products kahit sabihin pang ibinaba ang taripa ng mga ito para lamang matugunan ang problema sa pagkain sa banta ng El Niño phenomenon.

Ayon kay Marcos, napigilan nga ang pagsipa ng inflation sa bansa mula nang ipatupad ang bawas-taripa sa bigas, karneng baboy, at mais noong 2021 subalit mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin sa pre-2021 level nito.

“As we anticipate the additional worldwide threat of El Niño, can we persist with that failed scheme of cheap importation to lower food prices?” pahayag pa ng senador.

Sinabi pa ni Marcos na hindi rin maaasahan ang patuloy na pag-angkat ng agricultural products para maging matatag ang suplay at presyo ng pagkain dahil ganito rin ang ginagawa ng iba’t ibang bansa para sa food security nila.

“Relying on imports and modifying the rates are not sustainable policies because other countries are limiting their exportation of food to serve their domestic needs first,” ayon kay Marcos.

Giit pa ng senador na sapol o apektado ng bawas-taripa sa mga imported agricultural products ang mga magsasaka sa bansa na umaasa sa ayuda o subsidy na galing sa gobyerno.

Nauna rito ay ibinida ng Department of Agriculture ang paparating umano na kalahating milyong tonelada ng imported na bigas kaya magiging matatag ang suplay nito.