Lolit bilib sa magandang pag-uugali nina Belle, Alexa, Jane

Touched si Manay Lolit Solis kina Alexa Ilacad, Jane de Leon, Belle Mariano, ha!

Kahit hindi raw kasi niya personal na kakilala ang tatlo ay niregaluhan siya ng prutas.

Ang ganda nga raw ng PR ng tatlo.

“May mga artista kasi na iba ang ugali. Na inilalayo nila sarili nila sa press. Pero sina Belle, Alexa, Jane niregaluhan pa ako ng fruits.

“Ni hindi ko pa nga sila kilala ng personal kaya naman bumilib ako sa pagiging sweet nila.

“Sana tularan din sila ng iba sa ganung ugali nila,” tsika ni Manay Lolit.

Sabi nga ni Manay Lolit, dahil sa pagka-touch niya sa tatlo ay handa siyang makipag-away para sa mga ito.

“Kapag may aaway kina Belle, Alexa, at Jane, ipagtatanggol ko sila. Makikipag-away ako for them,” tsika pa ni Manay Lolit.

Bongga! (Jun Lalin)