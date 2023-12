Julie Anne, Rayver magkasama sa Bagong Taon

Magkasama nga sina Julie Anne San Jose, Rayver Cruz sa pagsalubong ng 2024. Kaya naman ngayon pa lang ay super kilig na ang mga faney ng dalawa.

Eh kasi nga, ang JulieVer ang mangunguna sa countdown ng GMA-7.

At siguradong matinding kilig ang isasabog ng dalawa sa event na ito.

Ang New Year Countdown ay gaganapin sa SM Mall of Asia ngayong Sunday, December 31.

Makakasama ng JulieVer sina Christian Bautista, Sanya Lopez, Ken Chan, Rita Daniela, Andrea Torres, and Miss Universe Philippines 2023 Michelle Dee.

May pasabog na performance rin sina Rabiya Mateo, Lexi Gonzales, Faith da Silva. At magpapasabog din ng kakisigan sina Kristoffer Martin, Jeff Moses, Michael Sager, Allen Ansay, Miguel Tanfelix.

Sasamahan pa sila nina Sofia Pablo, Ysabel Ortega, Kyline Alcantara.

At siyempre, hindi mawawala ang harana mula kina Garrett Bolden, John Rex, Jeremiah Tiangco, and the divas of Queendom na sina Rita, Jessica Villarubin, Thea Astley, Mariane Osabel, Hannah Precillas, Julie Anne.

Abangan din ang mga Pinoy Pop Group na 1st.One, Calista, Hori7on, 1621BC.

Pero siyempre, mahigpit na seguridad ang paiiralin ng Philippine National Police (PNP), na bawal ang mga taong under the influence of drugs, alcohol, at mga bata na below 3 feet tall.

Bawal ding magdala ng mga weapons, flammable objects, spy gadgets, hard drives, professional video/audio recording equipment, professional photo cameras, lasers, monopod/selfie sticks, big bags, big posters, banners, large costumes, food bought outside the venue, illegal substances, vape, at pets.

Magsisimula ang event ng ‘Kapuso Countdown to 2024’ ng 10:30pm. (Dondon Sermino)