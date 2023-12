Daniel Quizon namamayagpag

KAPIT sa top spot si International Master Daniel Quizon nang pisakin si Samson Lim sa Philippine National Open Championships -Battle of the Grandmasters round 3 Huwebes ng gabi sa Marikina Community Convention Center.

Nilista ni Quizon, 19 ang malinis na 3.0 puntos para saluhan sa unahan si IM Jan Emmanuel ‘Jem’ Garcia na tinalbos si National Master Jerish John Velarde.

Apat na tigasing woodpusher ang nagsisiksikan sa No. 3 na kinabibilangan nina Woman Grandmaster Janelle Mae Frayna, Fide Masters Christain Gian Karlo Arca at Mark Jay Bacojo, at GM John Paul Gomez na may 2.0 pts. bawat isa.

Makakalaban ni Quizon sa round 4 si GM Darwin Laylo habang katapat ni Garcia si IM Barlo Nadera sa event na mga suportado ng Marikina City, National Chess Federation of the Philippines chairman president Prospero Pichay Jr., Philippine Olympic Committee president Abraham ‘Bambol’ Tolentino, Philippine Sports Commission chairman Richard ‘Dickie’ Bachmann, Eugenio ‘Eugene’ Torre Chess Foundation,at Jundio Salvador ng Pan De Amerikana.

Hahamigin ng magkakampeon ang P120K, P70K sa pangalawa at P50K sa pangatlo. Sila rin ang mga mamumunong pambato ng bansa sa 45th World Chess Olympiad 2024 sa Sept. 10-23 sa Budapest.

(Elech Dawa)