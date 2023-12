Bianca, Sherwin sa Las Vegas magnu-New Year

Magkasama sa pagsalubong ng 2024 sina Bianca Manalo at Senator Sherwin Gatchalian.

Ang inaasahan ngang ‘hiwalayan’ dahil sa pagkakasangkot ng pangalan ni Bianca kay Rob Gomez ay nawalang parang bula.

Hayun nga at kasalukuyang nasa Canada ngayon ang magdyowa.

“Reunited and it feels so good…,” sabi lang ni Sen. Win sa photo nila ni Bianca sa Instagram niya.

Sa Instagram naman ni Bianca ay makikita ang mga lugar na pinuntahan niya, at masayang-masaya siya, ha!

At siyempre, panay ang tukso ng mga kaibigan, follower nila, na magpakasal na sila.

“Naks kasalan na!” sabi ni Ruffa Gutierrez.

Anyway, sabi sa report ng ABS-CBN ay sa Vancouver, Canada lang magkikita ang dalawa, pero agad din silang lilipad pa-Las Vegas, Nevada para doon salubungin ang Bagong Taon.

Oh, ano na mga Marites, na masyadong pala-desisyon sa buhay ng mga celebrity? (Dondon Sermino)