9.2M view in 1 day: Marian nilampaso sina Bea, Andrea sa vlog ni Ivana

Kaloka ang collab nina Marian Rivera at Ivana Alawi!

Aba, sa loob ng isang araw, umabot na ito ng 9.2M views, ha!

Ngayon lang ako nakakita ng video sa YouTube na ganito kalakas. Na kahit ang mga sikat na artista na sumabak sa YouTube, hindi ito na-reach, ha!

Although ang pinaka-highest video talaga ni Ivana ay ang ‘A Day In My Life’ na kung saan ay naglalaba siya na naka-sando, nakabukaka, ang thumbnail. Pero, 4 years ago na `yon.

At this year (2023), ang ‘Pinaiyak Ako ni Marian’ nga nag mako-consider na pinakamataas niya, na again, sa loob ng isang araw ay may 9.2M views na agad.

Lampaso ng Ivana-Marian tandem ang collab niya kina Andrea Brillantes na may 4.1M views (3 months ago), Bea Alonzo na may 2.6M views (2 weeks ago).

Kunsabagay, iba naman kasi ang ganap ng Marian-Ivana collab, dahil matinding prank ang ginawa ng bida ng ‘Rewind’ sa kanyang faney na super sikat sa YouTube.

Samantalang puro mukbang lang o lafang nang lafang with matching chikahan ang kina Bea at Andrea.

Well, kabogera rin ang mga mensahe sa vlog na `yon. Na pinakita nga kung paano tinarayan ni Marian si Ivana, na inakusahang na-late sa meeting nila para sa vlog.

“Grabe talaga si Marian umarte. Naku Ivana deserve mong mapagalitan. Hahahaha!”

“Nakakapikon si Marian, ha! Ang galing niya.”

“Kinabahan ako, grabe ang galing ni Marian.”

Anyway, umabot na rin sa halos 30,000 ang mensahe sa vlog na `yon. So, ito na nga ang maituturing mong topgrosser sa mga vlog ngayong 2023.

Bongga!