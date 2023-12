2 Malaboneño nakapilak

KUMASA ang dalawang pambato ng Malabon nang humagip ng silver medals sa 10th Philippine National Games/ 14th Batang Pinoy 2023 athletics nitong Dec. 17-22 sa PhilSports Complex sa Pasig.

Pumangalawa si Nelson Alexander King ng Probex Athletics Team (Probex School Inc.) sa 35 naglaban sa boy’s under-18 2,000-meter walk sa 9:26.49 clocking sa likod nang namayagpag na si Gabriel Cervantes ng host city (9:20.05). Tumersera si Giean Roenel Abregunda ng Mandaluyong (9:37.70).

Sunod sa radar ng 16-anyos, tubong Quezon City pero residente na ng Panghulo Road, Malabon at ginabayan nina coach/sports coordinator Maria Bianca Camille Fulgencio at Adalous Jeje Bayola, ang Malabon Private Schools Athletic Association, Division, NCR at Palarong Pambansa sa papasok na taon.

‘Di naman nagpaiwan si Jettro Montejo, 21, ng Longos, Malabon din at estudyante ng Colegio De San Juan De Letran-Manila makaraang makapilak na medalya rin sa men’s shotput ng PNG.

Siya ay pinatnubayan nina event coach Ken Chris Tolin, CSJL coach Gerry Atabay at assistant coaches Jobelle Peralta at Benjamin Humangit.

(Ramil Cruz)