Walang insecurity: Mega standing ovation sa panalo ni Vilma

Star-studded at well-attended ang naganap na Gabi ng Parangal ng 2023 Metro Manila Film Festival (MMFF).

Halos karamihan nga ng mga bida ng sampung pelikulang kasali ngayong taon ay dumalo sa nasabing event gaya nina Marian Rivera at Dingdong Dantes ng ‘Rewind’, Vilma Santos at Christopher de Leon ng ‘When I Met You in Tokyo’, Piolo Pascual ng ‘Mallari’, Alessandra de Rossi ng ‘Firefly’, Cedrick Juan at Enchong Dee ng ‘GomBurZa’, Eugene Domingo ng ‘Becky and Badette’, Matteo Guidicelli ng ‘Penduko’, at sina Alden Richards at Sharon Cuneta ng ‘Family of Two (A Mother and Son Story)’.

Kasama naman ni Megastar sa special na gabi na iyon ang kanyang pamilya na sina Frankie, Miel, Miguel, at former Senator Kiko Pangilinan.

Kitang-kita naman ang closeness nina Sharon at Alden dahil todo chikahan silang dalawa habang nanonood ng awards night at maski sa parteng inaanunsyo ang mga nominado sa Best Actress ay ang Kapuso actor ang ka-chika ni Megastar na nominado nga sa nasabing kategorya.

Si Ate Vi ang tinanghal na Best Actress at nang ma-announce nga ang pangalan nito ay tumayo agad si Sharon para mag-standing ovation.

Sumunod ding tumayo at nagbigay ng standing ovation kay Ate Vi si Alden at ang buong pamilya ni Sharon.

Talo man ay masaya pa rin siya sa pagkapanalo ni Ate Vi at sa katunayan ay binati pa niya ito sa kanyang post sa Instagram.

“And the BEST ACTRESS IS..!!! Congratulations my friend and idol Ate Vi!!! I told you!!! I love you so very much!!!,” sey niya sa kanyang caption.

Well, bonggels ang attitude na pinakita ni Megastar sa naging resulta ng 2023 MMFF, ha!