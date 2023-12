Sino raw itong mambabatas ang tila may koleksiyon ng iba’t ibang klase ng pechay dahil hindi ito nauubusan ng supply ng babae?

Ayon sa nakalap ni Mang Teban, hindi naman guwapo ang mambabatas at hindi rin maskulado pero pala¬ging nakakasungkit ng babae itong ating bida.

Eh kasi naman, mayaman itong mambabatas kaya kapag nakita siya ng babae, laging nakati¬tig sa kanyang mukha at sa kanyang bulsa. Sino naman ang hindi tatanggi sa mambabatas eh sigu¬radong quota for the day ang mabo-book nito.

Kabilang daw sa nakakaalam ng secret nitong lawmaker ay ang driver at ang close-in security nito.

Sila raw ang mga pi¬ping saksi na halos araw araw ay may kinakalantaring iba’t ibang babae itong mambabatas, parang nagpapalit lang daw ng underwear ang peg.

Kinukutsaba pa raw ng mambabatas ang mga tauhan nito na kapag hindi sumama sa mga lakad nito, ia-assign na magbantay sa kanyang asawa. Kaya naman kapag may ka-date na ibang babae itong lawmaker sa restaurant, puno ang kabilang mesa dahil okupado ng close-in security at driver ng mambabatas.

Pintahan n’yo na. Mahuhulaan n’yo ang pangalan ng mambabatas dahil nakamarka ito sa kanilang siyudad.