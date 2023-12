SMNI UMARAY SA SUSPENSIONNagpasaklolo sa Court of Appeals (CA) ang Sonshine Media Network International¬ (SMNI) para pigilin ang implementasyon ng suspension order na ipinataw ng National Telecommunications Commission (NTC).

“The suspension order is immediately executory, that is why we are asking the Court of Appeals to issue a temporary restraining order to stop the implementation of the show cause order and also the suspension order,” ayon kay SMNI counsel Rolex Suplico.

Sinabi ni Suplico na nilabag ng order ang ilang probisyon sa Kons-titusyon kabilang na ang karapatan sa due process, separation of powers, at freedom of speech.

Hindi raw sila binig¬yan ng panahon na makapagpaliwanag dahil agad na inisyu ang 30-day suspension order noong Disyembre 21, 2023 dahil umano sa paglabag sa prangkisa ng SMNI.

“We are given 15 days to file our response but ang problema nito binigyan kami ng pagkakataon mag-respond but may suspension na. So, in this case, this is a grave violation ng Saligang Batas. Inaabuso nila ang kapangyarihan nila,” giit ni Suplico.

Bukod sa suspension order, pinadalhan din sila ng show cause para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat maharap sa administrative sanctions.

Ang suspension order ay nag-ugat sa inaprubahang House Resolution 1499, na nagsabi na nilabag ng SMNI ang probisyon sa kanilang prangkisa partikular na ang Section 4 matapos hindi pigilin ang paglalabas ng maling impormasyon hinggil sa P1.8 bilyong ginastos umano sa foreign trip ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, gayung P3 milyon lang ang totoong ginastos.

(Juliet de ¬Loza-Cudia)