Kinonsidera ni Senate President Juan Miguel ‘Migz’ Zubiri ang taong 2023 bilang ‘banner year’ para sa Senado dahil nakapagpasa sila ng 32 mga panukala, kabilang na rito ang P5.768 trillion General Appropriations Act (GAA) at ang kontrobersiyal na Maharlika Investment Fund (MIF), ang kauna-unahang sovereign wealth fund ng bansa.

Maliban sa pagpapasa ng ilang mahahalagang mga batas, isa rin sa mga highlight ng performance ng Senado ay ang pagsagawa ng imbestigasyon kabilang dito ang mga sumusunod:

Kulto sa Socorro

Kasunod ng privilege speech ni Senadora Risa Hontiveros, nagsagawa ang Senate Committees on Public Order and Dangerous Drugs at Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa kontrobersiyal na religious cult group or the Socorro Bayanihan Services Inc. (SBSI) na pinamumunuan ni Jey Rence Quilario, o mas kilala sa tawag ng ‘Senior Agila’.

Ikinulong pa sa Senado si Quilario at iba pang opisyal ng kulto dahil sa patuloy na pagsisinungaling. Sa huling pagdinig noong Nobyembre 7, inaresto si Quilario at iba pang opisyal ng grupo ng National Bureau of Investigation (NBI) dahil siyam na kaso ng qualified trafficking in person, walong kaso ng child abuse at apat na bilang ng paglabag sa batas kaugnay sa child marriage.

Aberya sa NAIA

Nagsagawa rin ang Senado na pagsisiyasat sa nangyaring technical glitch noong Enero 1 sa air traffic management system ng Civil Aviation Authority of the Philippines dahilan para makansela ang lahat ng flights noong Bagong Taon ng 2023.

Walang nakitang ebidensiya ang Senate Committee on Public Services na sabotahe at cyberattack ang nangyari sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) noong Enero 1 bagkus ay ang sumablay lang na equipment kabilang ang Uninterruptible Power Supply (UPS), circuit breaker, at automatic voltage regulator.

Importasyon ng 440K MT ng asukal

Hinalukay din ng Senado ang pag-angkat ng 440,000 metriko tonelda ng asukal na kinuwestiyon noon ni Sen. Risa Hontiveros partikular ang Sugar Order No. 6. Hinanap ng senadora ang pinagbasehan ng 440,000 metriko tonelada gayung¬ aniya ang tatlong malalaking pederas¬yon ng sugar producers sa bansa ay 330,000 metriko tonelada lamang ang isinusulong.

Sabi pa ni Hontiveros na imported sugar ang ipinasok sa bansa ng walang sugar order ay maitutu¬ring na ‘technical smuggling’ at dapat ay isa¬publiko kung sino ang nagpasok nito sa Pilipinas at kung sino ang nag-apruba.

Human trafficking

Maraming beses ding nagsagawa ng pagdinig ang Senado tungkol sa pagkakasangkot ng POGO sa mga kaso ng human trafficking sa bansa kasunod nang pag-rescue sa daan-daang mga dayuhan sa hinihinalang POGO hub sa Clark Freeport Zone.

Sabi ng mga senador, ang mga sindikato ay nagpapanggap na operator ng POGO ngunit aktwal na nakikibahagi sa mga krimen tulad ng human trafficking at scamming. Ina¬prubahan ng Senate Committee on Ways and Means ang pagpapalayas ng mga POGO sa bansa.

Quiboloy tatalupan

Bago magsara ang sesyon ng Senado nitong Disyembre, naghain si Sen. Hontiveros ng isang resolusyon para mapaimbestigahan ang Kingdom of Jesus Christ (KOJC) na pinamumunuan ni Pastor Apollo Quiboloy dahil sa umano’y kinasasangkutang krimen ng lider ng simbahan.

Sa Senate Resolution No. 884, inaatasan ang Senate Committee on Women na siyasatin ang mga reklamo laban sa KOJC at sa kanilang lider tulad ng large-scale human trafficking, rape, sexual abuse and violence at child abuse.

Nakatakda ang unang pagdinig kay Quiboloy at sa KOJC sa pagpapatuloy ng sesyon ng Senado sa Enero 23, 2024.

