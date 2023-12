Itinulak sa Kamara de Representantes ang isang panukala upang maparusahan ang gagahasa at bababoy sa mga bangkay.

Sa House Bill 9598, sinabi ng may-akda na si Cotabato Rep. Alana Samantha Taliño-Santos na ang karapatan sa pagkakaroon ng dignidad ay hindi lamang para sa mga buhay kundi maging sa mga patay.

Ayon kay Taliño-Santos, sa kasaluku¬yan ay walang batas na nagsasabing krimen ang pagbaboy sa mga bangkay. Ang Code of Sanitation (Presidential Decree 856) ay nagbabawal lamang umano sa paglilibing ng bangkay sa mga hindi pinahihintulutang lugar.

Sa ilalim ng HB 9598, ipagbabawal din ang pagtatapon ng bangkay, hiwa-hiwain o pagputol-putulin ang bangkay maliban na kung para sa pag-embalsamo at medical purpose, pagsira sa mga libingan, pagnanakaw sa mga puntod, paglibing at pagbenta ng bangkay ng walang permiso mula sa local health units at pagsasagawa ng medical study o experiment sa bangkay ng walang permit.

Ayon sa panukala, ang parusa sa mga lalabag ay prision mayor (6 hanggang 12 taong pagkakakulong).

(Billy Begas)