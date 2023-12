Piolo, Alessandra todo landian sa awards night

Bakit hindi na lang maging kayo?

‘Yan nga ang chika ng mga fan nina Alessandra de Rossi, Piolo Pascual.

Eh kasi, sa tindi ng closeness nila, na umaabot sa punto na halos maglandian sila, bagay na bagay nga sila, ha!

Sa Gabi ng Parangal ay marami ang naaliw nang dumating sina Alessandra at Piolo, na panay nga ang harutan, bulungan, at akto pang magtutukaan, ha!

Na kahit hindi naman sila magkasama sa isang pelikula, dahil si Alessandra ay sa ‘Firefly’, at si Piolo ay sa ‘Mallari’ at ‘GomBurZa’, sila pa rin ang mag-partner.

Kunsabagay, marami na ring pinagsamahan, pinagdaanan ang friendship nilang dalawa. Kaya naman gamay na gamay na nila ang ugali ng isa’t isa.

Anyway, kaaliw rin talaga si Piolo, dahil kitang-kita ko na lumapit talaga siya sa kinalulugaran ni Vilma Santos para magbigay pugay, ha!

Nasa bandang kaliwa ang lugar ng ‘When I Met You in Tokyo’ at habang commercial break nga ay lumapit si Piolo, at `yun na, super chikahan sila ni Ate Vi, at siyempre ni Christopher de Leon.

Na sabi nga, sana all tulad ni Piolo, na marunong magbigay galang sa mga beteranong artista, lalo na at nakasama naman nila sa proyekto noon.

At isa pa nga pala sa lumapit kay Ate Vi ay si Sharon Cuneta, na nag-effort tumayo para yakapin, chikahin si Ate Vi, ha!

Ganun katindi ang paghanga, pagmamahal ni Sharon kay Ate Vi. Na kahit malayo ang lugar nila, gagawa at gagawa ng paraan para lapitan, batiin, chikahin ito.

Siyanga pala, sa mga nagtatanong kung agad-agad umalis sina Sharon, Kiko Pangilinan, Marian, Dingdong, kahit hindi pa tapos ang awards night, yes po ang sagot.

Pagkatapos nga ng speech ni Ate Vi, at habang commercial break pa ay tumayo na sila para umalis sa New Frontier.

Pero hindi nangangahulugan `yon na nag-walkout sila, bagkus ay pagbibigay ng chance sa mga nanalo na sa kanila mag-focus ang media.

Mahirap din naman kasi na makaagaw pa sila ng atensiyon, di ba?

At siyempre, tapos na rin naman ang awards night, at ang best picture na rin ang ia-announce, kaya habang may oras pa, at hindi sagabal sa program, mas mabuti ngang umeskapo na sila.

Kasunod din ni Sharon at Kiko na umalis sina Marian at Dingdong, at nag-abot pa sila sa labas ng venue, ha!

Aliw nga na sa rami ng tao sa paligid ay nagawa pa nilang magbeso-beso. Lumapit nga ang mag-asawang Marian at Dingdong kina Sharon at kiko para magbigay galang.

Anyway, isa sa mga nagbigay aliw sa gabi ng parangal ay si Eugene Domingo, na noong manalo nga ng best original song ang ‘Becky and Badette’ (‘Finggah Lickin’) ay siya ang umakyat.

Siya rin kasi ang kumanta noon sa pelikula nila, na ginamit ngang theme song din sa kuwento ng pelikula.

At sabi nga niya, ngayon lang siya nakatanggap ng ganung award, at lokang-loka nga siya.

At ang mas nakakaloka ay nagpa-sample pa rin siya ng kanta, kaya matinding halakhakan ang nangyari sa paligid.

Iba talaga si Eugene na kayang-kaya niyang patawanin ang maraming tao sa harap niya.

(Dondon Sermino)