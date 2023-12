Phoenix, Johnathan Williams panggulat ang lakas

Isa sa sorpresang nananalasa sa PBA Commissioner’s Cup ang Phoenix, nag-gate crash sa mga tradisyunal na bigating teams sa standings.

Sa 7-2 card, nasa second spot ang Fuel Masters sa likod ng Magnolia (9-1). Magkakasunod sa ibaba nila ang Meralco (6-2), San Miguel (6-3), Ginebra (6-3), NorthPort (5-4), TNT (4-5) at Rain or Shine.

Nasa ibaba ang NLEX (3-6), Terrafirma (2-7), Blackwater (1-8) at Converge (1-8).

Top eight ang uusad sa quarterfinals, twice-to-beat ang 1 hanggang 4 laban sa 5 hanggang 8. Halos selyado na ng Phoenix ang isang bonus na panalo.

Swak si import Johnathan Williams sa sistema ni coach Jamike Jarin, sakto ang laro kina locals Jason Perkins, Tyler Tio, Sean Manganti, Javee Mocon. Si veteran RJ Jazul, mainam pa din ang pulso.

Nag-rolyo ng six-game winning streak ang Fuel Masters bago tumukod kay Terrence Romeo at San Miguel Beermen, 117-96, noong Pasko.

“We veered away from our system,” suma ni Jarin sa SMB game. “We missed shots and became frustrated.”

Higit dalawang linggo ang break ng Fuel Masters, babalik sa Jan. 10 para harapin ang Bolts bago isusunod ang Tropang Giga sa pagtatapos ng elims sa Jan. 14.

(Vladi Eduarte)