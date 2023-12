Pitong batas ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layuning paigtingin at palawakin ang kakayahan ng mga kolehiyo sa bansa.

Ayon sa Presidential Communications Office, sa pamamagitan ng pitong bagong batas, inasahang makatugon sa panga¬ngailangan ng mga mamamayan sa ilang lalawigan sa bansa.

Kabilang dito ang pagtatatag ng College of Medicine sa Benguet State University, sa La Trinidad, Benguet at Southern Luzon State University sa Lucban, Quezon.

Magkakaroon na rin ng College of Medicine sa University of Eastern Philippines sa Catarman, Northern Samar at sa Visayas State University sa Baybay, Leyte.

Ang Bicol State University naman ay maaari ng mag-alok ng kursong Veterinary Medicine para sa mga nais ma¬ging professional veterinary physicians at manggamot ng mga hayop at aquatic animals.

Ayon sa PCO, sa ilalim ng mga pinirmahang batas ng Pangulo, maaari ng mag-alok ang mga nabanggit na kolehiyo ng kursong Doctor of Medicine Program at Integrated Liberal Arts and Medicine Program upang maparami ang mga propesyonal na doktor at mapalakas ang health care system ng Pilipinas.

Kabilang sa mga nilagdaang bagong batas ni Pangulong Marcos Jr. ang conversion ng Bataan Peninsula State University-Bagac Extension para maging regular campus na tatawaging BPSU-Bagac Campus, habang ang San Isidro Satellite Campus sa San Isidro, Leyte para maging regular campus at magi¬ging LNU-San Isidro Campus.

(Aileen Taliping)