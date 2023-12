Michelle Dee mas bet anak na lalaki

Pinarangalan ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry, Inc. (FFCCCII) si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marque Dee.

“Dugong Tsino. Pusong Pinoy!” nga ang mensahe ni Michelle, at masayang-masaya siya na pinahalagahan siya ng mga kapwa niya Tsinoy.

Si Dr. Cecilio Pedro, at iba pang opisyales, miyembro ng FFCCCII ang sumalubong kay Michelle sa event na `yon.

Anyway, sinabi nga ni Michelle na ang dami-raming opportunity na dumarating sa kanya ngayon. Na bukod sa ‘Black Rider’ ay may mga bagong serye pa siyang gagawin.

Kaliwa’t kanan din ang mga offer na endorsements sa kanya, at masusi nga nilang pinag-aaralan kung ano ang tatanggapin, na pasok nga sa mga adbokasiya niya.

Anyway, ang cute ng tanong kay Michelle, na kung magkakaanak siya ng isang babae, papayagan din ba niya ito na sumali sa beauty pageant.

Sabi ni Michelle, tulad ng kanyang ina na si Melanie Marquez, susuportahan lang daw niya ang magiging anak niya, kung ano ang gusto nito.

Hindi raw niya pipilitin, o pe-pressure-in sa kung ano ba ang balak nito sa buhay.

Pero kung siya ang masusunod, mas bet niya ang magkaroon ng anak na lalaki.

At least, nakaplano pa rin naman pala kay Michelle ang pagkakaroon ng pamilya, ha! Marami nga kasi ang nag-iisip na baka dahil open naman si Michelle na miyembro siya ng LGBTQ+IA community, baka wala rin siyang planong lumagay sa tahimik.

Pero `yun nga, sinabi niya na mas gusto niya ang magkaroon ng anak na lalaki.

Bongga!

(Dondon Sermino)