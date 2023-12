Mga online seller ng paputok tagilid sa PNP

HINDI nakalusot sa Philippine National Police-Anti-Cybercrime Group(PNP-ACG) ang apat na online seller na nahuling

nagbebenta ng mga ilegal na paputok sa tatlong magkakahiwalay na entrapment operation sa Maynila at Central Luzon.

Ayon kay Police Col. Jay Guillermo, hepe ng Cyber Response Unit ng PNP-ACG, bandang alas 9:15 nang umaga kahapon nang maaresto sina Jaymar Sandoval, 22 anyos at Eugene Macasaet, 23 anyos, kapwa binata at mga residente ng Bennet Road Forestry Old Cabalan, Olongapo City.

Nadakip sila sa isinagawang entrapment operation sa harap ng isang convenience store sa Barangay San Ramon, Dinalupihan, Bataan matapos pagbentahan ng mga ilegal na paputok ang isang operatiba.

Nakumpiska sa kanila ang dalawang bundle ng kwitis, 1,800 round ng sawa, isang kahon ng piccolo at iba pa na aabot sa halagang P5,300.

Bandang alas 6:02 nang gabi noong Miyerkoles nang dakpin si Victoria So, 23 anyos sa Narra st. Extension Barangay 230 sa Tondo, Maynila.

Nagbenta ito ng mga ilegal na paputok sa pamamagitan ng kaniyang Facebook account na mahgpit na ipinagbabawal ng batas.

Narekober sa naarestong suspek ang 10 ream ng paputok na pla-pla, boodle money at cellphone.

Nauna nang dinakip ang suspek na si Rodel Constantino noong Disyembre21 sa Poblacion Park, Libis St., Barangay 13, Caloocan City matapos nitong magbenta ng mga ilegal na paputok.

Nakuha sa pag-iingat nito ang sari-saring ilegal na paputok na nagkakahalaga ng P22,920.

Ang mga nadakip na suspek ay sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act No. 7183 o “ An Act Regulating the Sale, Manufacture, Distribution ang Use of Firecrackers and Pyrotechnic Devices” alinsunod sa Sec. 6 ng R.A. No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012”.

(Edwin Balasa)