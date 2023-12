Marian, Dingdong bokya sa Gabi ng Parangal

Bokya!

‘Yan nga ang chika ng mga dumalo sa Gabi ng Parangal ng Metro Manila Film Festival, na patungkol sa pelikula nina Marian Rivera, Dingdong Dantes, ang ‘Rewind’ na prodyus ng Star Cinema, Agosto Dos, APT Entertainment.

Hindi nga ini-expect ng mga fan, follower ng DongYan, na uuwing luhaan ang mga idolo nila.

Kasi nga, matapos ipalabas ang ‘Rewind’ sa mga sinehan, grabe ang papuri na lumabas para sa acting ng DongYan, na totoo naman, dahil kahit ako ay bumilib sa husay nila.

Marami nga ang nanghihinayang na hindi nakakuha ng kahit isang award ang ‘Rewind’ na para nga sa kanila ay napakagandang pelikula, na malinis ang pagkakagawa.

Anyway, ang ganda-ganda pa naman ni Marian noong dumating sa New Frontier Theatre, na positibong-positibo ang aura, pero umuwi nga siyang bigo.

Anyway, sa chikahan naman namin kay Marian sa ilang beses naming pagkikita sa mga promo, sinabi naman niya na hindi siya nag-i-expect na mananalo, lalo na at pare-pareho nga raw magagaling, at may mga beterano pa silang kalaban.

Bonus na lang daw `yon kung sakali, pero ang mahalaga nga ay ang kumita ang pelikula nila, na pinagdasal daw talaga nila, na heto nga at nangyayari naman.

At sapat naman daw sa kanila na nagustuhan ng maraming fan ang pelikula nila, na pruweba nga at heto at nangunguna sa takilya.

Anyway, sa Instagram post ng Star Cinema ay makikita nga ang mga post na…

Best Actress: Marian Rivera

Best Actor: Dingdong Dantes

Best Child Performer: Jordan Lim

Best Director: Mae Cruz Alviar

Anyway, makikita sa IG post nila na 11 awards ang natanggap nila.

At kanino galing `yon?

“Maraming salamat sa greatest love niyo!

“Congratulations to our amazing cast and creators for bringing the Rewind experience to life,” ang caption sa kanilang IG.

Anyway, para nga `yon sa mga fan nila, na boses ‘yon ng mga taong sumuporta sa kanila.

Well…