Manny Pacquiao pinuntirya ni Conor McGregor

Nakahandang magbalik sa boxing ring si two-division UFC champion Conor McGregor at puntirya nitong makatapat ang nag-iisang eight-division world champion Manny Pacquiao sa susunod na taon sa Riyadh, Saudi Arabia.

Ito’y kasunod ng pagkadismaya ng one-time pro-boxer sa pamunuan ng UFC dahil hanggang ngayon ay wala pa siyang laban, huli siyang sumalang sa Octagon noong 2021 pa.

Si Pacquiao naman, huling professional fight ay noon ding 2021 kung saan natalo siya kay Cuban boxer Yordenis Ugas para sa WBA welterweight belt.

Minsang nagkasama sina Pacquiao at McGregor sa isang imbitasyon sa Saudi Arabia para sa laban nina reigning WBC heavyweight champion Tyson Fury at dating UFC heavyweight titlist Francis Ngannou na nagresulta sa 10-round split decision para sa tubong Manchester, England.

Hindi naman naiwasan ni McGregor na maipamukha kay Pacquiao ang malaking pagkakautang patungkol sa isinampang kaso ng Paradigm Sports Management na breach of contract na napanalunan sa Amerika.

“How about me vs. Manny here in Saudi? How does that sound to you? Wouldn’t you think Manny should have to come up in weight, considering it’s his sport? Would you think that’s what a man would do vs. what a mouse would do?” saad ni McGregor sa panayam ni Derek Chisora ng IFL TV.

“Manny already owes me $8 million via the court of law. He was signed to my management company and didn’t honor his deal. So, fight at my weight and I’ll square that bill away.”

Matatandaang ipinag-utos ng husgado ng Estados Unidos nitong Mayo na magbayad ng halagang $5.1 million o mahigit sa P282 milyon si Pacquiao matapos panigan ang kampo ng Paradigm Sports Management dahil sa paglabag sa kontrata ng Pinoy boxer.

(Gerard Arce)