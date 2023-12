Ang pagsapit ng Bagong Taon ay laging may hatid na bagong pag-asa para sa lahat. Hangad ko sa bawat Pilipino ngayong 2024 ang magandang bukas at mabuting kalusugan. Pinakamaganda na sa pagsalubong natin sa Bagong Taon ay wala tayong sakit, buo ang katawan at nasa pinakamaayos na kondisyon ang kalusugan upang magampanan natin ang ating tungkulin sa ating pamilya, lipunan at bayan gayundin ang ating pang-araw-araw na mga gawain.

Kaya bilang inyong Chair ng Senate Committee on Health at pati ng Sports, maging maingat tayo sa pagsalubong sa Bagong Taon. Huwag na po tayong magpaputok para maiwasan ang madisgrasya. Huwag na tayong magbakasakali na ang sandaling pagsasaya ay magdudulot naman sa atin ng habambuhay na pagsisisi. Bukod dito, ang mga paputok ay may epekto rin sa kalusugan ng makalalanghap ng usok mula rito. Pinagmumulan din ito ng mga insidente ng sunog. Marami namang ibang paraan ng pagsalubong sa Bagong Taon nang hindi natin kailangang ilagay sa alanganin ang ating katawan, kalusugan at kabuhayan.

Ngayong panahon ng mga salu-salo, dapat din nating bigyang-pansin ang ating mga nakaugalian sa pagkain. Iwasan ang mga pagkaing ‘ma’—mataba, maalat, at matamis. Alam kong masarap ang mga ito ngunit sana ay in moderation lang ang pagkain para makaiwas sa anumang sakit. Tandaan natin na ang pinakamagandang maireregalo natin sa ating kapwa at pati sa ating sarili ay ang maayos at magandang kalusugan.

Bilang miyembro ng Executive Committee ng Metro Manila Film Festival, iniimbitahan ko ang lahat na tangkilikin ang mga pelikulang kalahok ngayon. Ang MMFF ay hindi lamang isang tradisyon tuwing panahong ito, kundi isang mahalagang bahagi ng ating industriya ng pelikula na nagbibigay daan sa pagpapakita ng husay, talento, at pagiging malikhain ng mga Pilipino. Ang suporta sa MMFF ay hindi lamang para sa mga artista at filmmakers, kundi pati na rin sa pagpapalaganap ng ating kultura at pagpapalakas ng ating lokal na ekonomiya.

Sa parte ko bilang isang senador at miyembro ng Senate Committee on Public Information, isinusulong natin ang Senate Bill No. 1183, o ang “Media and Entertainment Workers Welfare Act.” Kung maisabatas, ang panukalang ito ay naglalayong magbigay ng pinahusay na proteksyon, seguridad, at mga insentibo para sa media workers sa bansa, anumang platform silang nabibilang.

Kamakailan naman ay ini-sponsor sa plenaryo ng Senado ang “Eddie Garcia bill” bilang pagkilala sa yumaong aktor at bilang pagsuporta sa mga movie at television industry workers. Bilang co-author nito, suportado natin ang hangarin ng panukala. Ngunit mahalaga rin lang na mapakinggan ang boses ng mga producers sa industriya pagdating sa magiging final version ng panukalang batas. Importante na bumalik ang sigla ng industriya habang protektado naman ang mga manggagawa nito.

Samantala, tuloy pa rin ang ating serbisyo at pagmamalasakit sa mga nangangailangan ng tulong sa abot ng ating makakaya ngayong Holiday season.

Noong December 21 ay sinamahan natin si dating pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagbisita sa mga batang may cancer na nasa Children’s Cancer Institute sa Southern Philippines Medical Center. Ito ay naging personal nang tradisyon ni Tatay Digong tuwing panahon ng Kapaskuhan.

Noong araw na iyon ay sinimulan na rin ang pagpapatayo ng Super Health Center sa Brgy. Gunyan, Siayan, Zamboanga del Norte.

Noong December 22 naman ay dumalo kami ni Tatay Digong sa ginanap na “Paskomustahan” kasama si Mayor Baste Duterte at ang mga barangay captains sa Davao City.

Nasa Lupon, Davao Oriental tayo noong December 23 kasama ang aking anak na si Christian Lawrence para daluhan ang Christmas celebration na inorganisa para sa ating barangay health workers doon kasama ang ibang mga local officials ng Davao Oriental. Kinilala natin ang kanilang mahalagang papel sa pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Namahagi rin tayo roon ng regalo para sa 483 barangay health workers. Binanggit ko sa kanila na isinusulong natin ang Senate Bill No. 427, o ang BHW Compensation Act, na naglalayong magbigay ng monthly honorarium sa mga BHWs at dagdag na benepisyo bilang suporta sa kanila.

Naroon din ang ilang barangay officials mula sa limang munisipalidad ng ikalawang distrito ng Davao Oriental. Ibinalita natin sa kanila na patuloy nating isusulong ang Senate Bill No. 197, o ang Magna Carta for Barangays, na naglalayong magbigay ng karampatang suporta at benepisyo sa kanila bilang sukli sa kanilang serbisyo sa komunidad, kung maisabatas.

Napadaan din tayo sa Rizal Park sa may Davao City Hall kamakailan at nakilala natin ang ilang photographers sa lungsod. Nakakabilib dahil nakilala natin ang isa sa pinakamatandang photographer na si Felomino Gamboa, 96 anyos, na hanggang ngayon ay naghahanapbuhay pa rin. Namahagi rin tayo ng grocery packs sa kanila na pang-Noche Buena.

Tumanggap tayo ng parangal noong December 27 bilang Dangal ng Bayan Awardee mula sa Gawad Pilipino 2023: Duyan ka ng Magiting. Nagpapasalamat tayo, bagama’t para sa atin, may award man o wala ay patuloy tayo sa pagseserbisyo sa bawat Pilipino.

Dumalaw naman ang aking Malasakit Team sa ating mga kababayang nahaharap sa iba’t ibang krisis. Nagbigay tayo ng tulong sa 130 nawalan ng hanapbuhay sa Batangas City kasama sina dating barangay captain Emma Tumambing at Board Member Arthur Blanco; 195 sa Garcia Hernandez, Bohol kasama si Board Member Tita Baja; 322 sa Initao, Misamis Oriental kasama si Mayor Mercy Acain; 531 sa Angat, Bulacan katuwang si Cong. Ador Pleyto. Nabigyan din ang mga kuwalipikadong benepisyaryo ng pansamantalang trabaho ng Department of Labor and Employment.

Nagbigay rin tayo ng dagdag na tulong sa 600 TESDA graduates sa Cabanatuan City, Nueva Ecija katuwang ang Philippine Academy of Technical Studies; at 350 graduates sa Philippine Call Center Institute sa Antique.

Namahagi rin tayo ng tulong sa dalawang pamilyang nasunugan sa Tacurong City, Sultan Kudarat; 84 sa Molo District, Iloilo City; at 210 sa Brgy. 65, District 1, Tondo, Manila.

Nagbigay din tayo ng pamasko sa siyam na mga volunteer ng Bantay Hayop Davao, isang animal rescue and shelter sa Davao City.

Sa panahon ng Kapaskuhan at Bagong Taon, mahalaga ang kalusugan at pagmamalasakit sa isa’t isa. Ito ang regalo na dapat nating pahalagahan. Isang maligaya, mapayapa, ligtas at masaganang Bagong Taon sa ating lahat! Salubungin natin ang 2024 nang ligtas at puno ng pag-asa para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.