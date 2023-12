ISANG 27-anyos na lalaki ang nakaligtas at nabuhay sa tulong ng tubig-ulan sa loob ng anim na araw matapos itong maipit sa minamaneho niyang truck na bumagsak sa ilalim ng isang tulay sa Indiana, USA.

Nagwakas ang paghihirap ni Matthew Reum ng Mishawaka, Indiana nang mapadaan sa ilalim ng tulay sa Salt Creek ang dalawang lalaki na mangingisda sa lugar.

Nakita ng mga ito ang sirang sasakyan kung saan naipit ang katawan ng biktima.

“They touched the body and the person turned his head and started talking to them. So, that got a little rise out of them,” ayon kay Sgt. Glen Fifield ng Indiana State Police.

Nahila si Reum sa sasakyan noong Martes nang gabi at saka ini-airlift sa isang ospital sa South Bend.

Ayon sa biktima, nabuhay at nakaligtas siya sa tulong ng tubig-ulan na tanging ininom niya sa loob ng anim na araw na pagkakaipit sa sasakyan.

Aniya, maaaring hindi siya nakaligtas kung kahit na tubig ay wala siyang nailaman sa kanyang katawan sa loob ng anim na araw.

Sinabi naman ni Mario Garcia, isa sa mga mangingisda na nakatagpo kay Reum, na masayang-masaya ang huli dahil nakakita ito ng pag-asa sa pag-aakalang katapusan na ng kanyang buhay nang mahulog ang minamaneho niyang truck mula sa tulay noong Disyembre 20.