IM Daniel Quizon pakitang-gilas agad

Maagang nagparamdam ng lakas si IM Daniel Quizon matapos pisakin si Vince Angelo Medina sa round 1 ng Philippine National Open Championships – Battle of the Grandmasters na nilaro sa Marikina Community Convention Center, kahapon.

Tangan ang isang puntos, kasalo ng 19-anyos na si Quizon sina WGM Janelle Mae Frayna, Mark Jay Bacojo at IM Jan Emmanuel Garcia sa event na may 14-player single round robin.

Makakalaban ni Quizon sa round 2 si GM Rogelio ‘Joey’ Antonio na nakipaghatian ng puntos kay GM John Paul Gomez.

Binulaga ni Olympiad veteran Frayna si GM Darwin Laylo, pinagpag ni Bacojo si IM Barlo Nadera habang tinalo ni Garcia si WIM Marie Antoinette San Diego.

Ang top three finishers sa 13-round meet ay magwawagayway ng bandila ng Pilipinas sa 45th World Chess Olympiad sa Setyembre 10 hanggang 23 sa Budapest at hahamig ng P120,000, P70,000 at P50,000, ayon sa pagkakasunod.

Ang nasabing event ay inisponsoran at suportado ng Marikina City local government, NCFP chairman president Prospero Pichay, Jr., POC president Abraham Tolentino, PSC chair Richard Bachmann, Eugene Torre Chess Foundation, at Jundio Salvador ng Pan de Amerikana.

(Elech Dawa)