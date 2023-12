Enjoy kasama magulang: Eddie, Richard namili ng mga vintage item sa Japan

Kasama na nina Eddie Gutierrez at Annabelle Rama sa Japan ang anak nilang si Richard Gutierrez.

Miyerkoles nang sumunod si Richard sa kanyang parents, mga kapatid na sina Ruffa, Elvis, at iba pang miyembro ng kanilang pamilya.

Nang tawagan kami ni Tita Annabelle, ikinuwentong, “Kadarating lang ni Richard. Kumakain lang siya ngayon.”

Nitong Huwebes naman ay kasama ni Richard na nag-shopping ang kanyang parents.

Putol-putol ang signal nang makatsikahan namin si Tita Annabelle at nang mag-text sa amin si Ruffa ay ikinuwentong kasama nga ng parents nila si Richard.

“Dad and Chard are shopping for vintage items now. Kasama nila si Mom. Wala pa kaming pic ni Chard. I will ask Mom na mag-picture,” sey ni Ruffa.

Dahil nauna sila sa Japan, marami na raw silang nagawa, pero si Richard daw ay makaka-bonding pa lang nila.

“Marami kaming gagawin, but right now, I’m looking for onsen (hot springs and bathing facilities). I’ll make kuwento later and send some pics na rin,” sey pa ni Ruffa.

At least enjoy si Richard sa bonding moments niya with Tito Eddie and Tita Annabelle.

I’m sure mas makakapag-enjoy pa siya kapag kasama na niya sa pamamasyal ang mga kapatid, pati nga pamangkin.

Sayang nga lang at hindi kasama ni Richard ang mga anak na sina Zion, Kai.